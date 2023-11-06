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Hindistan'da Diwali Festivali için topraktan kandiller hazırlanıyor

Hindistan'da çömlekçiler, Hindu ışık festivali Diwali için topraktan kandilleri özenle hazırlıyor. Festival sırasında yakılan bu kandillerin iyi şans, refah ve bereket getireceğine inanılıyor. Hindistan'da yılın en önemli bayramı olan Diwali Festivali'nde ışığın karanlığa, bilginin cehalete ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferi kutlanıyor. Beş gün sürecek festival bu yıl 10 Kasım'da başlayacak.