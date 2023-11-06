Hindistan'da Diwali Festivali için topraktan kandiller hazırlanıyor
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Hindistan'da çömlekçiler, Hindu ışık festivali Diwali için topraktan kandilleri özenle hazırlıyor. Festival sırasında yakılan bu kandillerin iyi şans, refah ve bereket getireceğine inanılıyor. Hindistan'da yılın en önemli bayramı olan Diwali Festivali'nde ışığın karanlığa, bilginin cehalete ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferi kutlanıyor. Beş gün sürecek festival bu yıl 10 Kasım'da başlayacak.
1. Hindistan Kapısı'ndan çeşitli görüntüler
2. Zanaatkarların çalışmasından çeşitli görüntüler
3. Toprak kandil yapımından çeşitli görüntüler
4. Satılan toprak kandillerin çeşitli görüntüleri
Hindistan'da çömlekçiler, Hindu ışık festivali Diwali için topraktan kandilleri özenle hazırlıyor. Festival sırasında yakılan bu kandillerin iyi şans, refah ve bereket getireceğine inanılıyor.
Hindistan'da yılın en önemli bayramı olan Diwali Festivali'nde ışığın karanlığa, bilginin cehalete ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferi kutlanıyor.
Beş gün sürecek festival bu yıl 10 Kasım'da başlayacak.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)