Haberler

Ankara'da 'Hind Rajab'ın Sesi' filminin özel gösterimi gerçekleştirildi

Ankara'da 'Hind Rajab'ın Sesi' filminin özel gösterimi gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgali sırasında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Hind Rajab'ı anlatan 'Hind Rajab'ın Sesi' filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. Filmi izleyen Ankara Valisi Vasip Şahin, Gazze'deki duruma dikkat çekerek, soykırıma karşı tüm dünyayı duyarlılığa çağırdı.

ANKARA'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Hind Rajab'ın hikayesini konu alan 'Hind Rajab'ın Sesi' filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. Filmi, Ankara Valisi Vasip Şahin ile kaymakamlar izledi.

Dünyanın birçok yerindeki festivallerden ödüllerle dönen, Kaouther Ben Hania'nın çektiği ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı 'Hind Rajab'ın Sesi' filmi, Ankara'da gösterime girdi. Filmin özel gösterimine Ankara Valisi Vasip Şahin, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri ile valilik personeli katıldı.

Ankara Valisi Şahin, Gazzelilerin 2 yıla aşkın süredir çok ciddi bir soykırımla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Maalesef çoluk çocuk, kadın, ihtiyar, hasta ve yaşlılar; hiçbir ilke, hiçbir kural demeden büyük kitle soykırıma uğruyor ve bu modern dünyanın gözleri önünde oluyor. Bugün Hind Rajab filmiyle de aslında sembolize edilmiş bir şekilde tüm dünyanın ve kamuoyunun adeta gözüne sokuluyor. Bu film inşallah bir uyanışa vesile olur. Bunun bir an önce durması için tüm dünyanın, tüm insanlığın, azıcık vicdanı olan herkesin buna karşı durması lazım. Milletimiz de bu noktada büyük bir hassasiyete sahip. Ankaralılar da bu anlamda çok ciddi hassasiyete sahip ve bu konudaki tepkilerini, düşüncelerini, protestolarını dile getiriyorlar. Bunun yaygınlaşması lazım. İyiliği ancak yayarsak çoğalır, çoğaltırsak kötülükler sona erer. Özellikle bütün Ankaralıları bu filmi izlemeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Marmara'da fırtına ile mücadele! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu

Ne gündü ama! Ekipler Ayasofya'ya koştu, evlerin balkonları bile uçtu
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor