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Herakleia Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Herakleia Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor
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Muğla'nın Milas ilçesindeki Herakleia Antik Kenti'nde Roma dönemine ait hamamda kazı çalışmaları sürüyor. Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, antik kentte önemli bilgilere ulaştıklarını ve hamamın Roma döneminin ayakta kalan tek yapısı olduğunu belirtti.

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Herakleia Antik Kenti'nin Roma dönemine ait ayakta kalmış tek yapısı olan hamamda kazı çalışmaları yapılıyor.

Kapıkırı Mahallesi'ndeki Herakleia Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda çeşitli yapılar ortaya çıkarıldı, önemli bilgilere ulaşıldı.

Kazılara başkanlık eden Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, AA muhabirine, Herakleia'nın antik dönemde Bafa Gölü kıyısında yer alan bir liman kenti olduğunu söyledi.

Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla zamanla körfezin ağzı kapandığı için Herakleia'nın liman kenti vasfını yitirdiğini anlatan Büyüközer, bu nedenle şehirdeki yerleşimin küçüldüğünü belirtti.

Büyüközer, antik kentte milattan sonra 13'üncü yüzyılın ortalarına kadar uzun süreli yerleşimin devam ettiğine dair veriler elde ettiklerini kaydetti.

Herakleia'da dördüncü sezon kazı çalışmasına başladıklarını vurgulayan Büyüközer, tarihi alandaki çalışmaların bu yıl Geleceğe Miras Projesi'ne dahil edildiğini dile getirdi.

"Önemli bir yapıyı kazıyoruz"

Proje kapsamda kentin Roma hamamında kazılara başladıklarını ve kısa sürede çok önemli verilere ulaştıklarını ifade eden Büyüközer, şöyle konuştu:

"Roma hamamı antik kent için çok önemli bir yapı. Herakleia'nın Roma dönemine ait ayakta kalmış tek yapısı. Devam eden çalışmalarla Roma dönemine ait diğer yapıları da açığa çıkaracağız. Körfezin ağzının kapanmasıyla kentin Roma döneminde önemini yitirdiği belirtilmekteydi. Ancak 3 yıldır yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz veriler kentin hem Roma hem de Geç Antik Çağ'da önemini büyük oranda koruduğu yönünde. Bu nedenle de önemli bir yapıyı kazıyoruz."

Büyüközer verilerin, kentin özellikle Roma döneminin aydınlatılmasına yardımcı olacağını anlattı.

Yıl sonuna kadar Roma hamamında pek çok ayrıntıyı ortaya çıkaracaklarını belirten Büyüközer, "Hamamın şu an 7 mekanını biliyoruz. Caldarium (Roma hamamlarında sıcak oda) kısmında kazı çalışmalarımız devam ediyor. Yürüttüğümüz kazılarda iki mekanın tabanında mozaikler açığa çıktı. Diğer mekanlarda da yine yapının tabanında benzer döşemlerle karşılaşacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Kültür Sanat
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