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Haymanalılar İlk Kez Operayla Buluştu

Kültür Sanat Haberleri

Haymana Belediyesi düzenlediği "Gençlik Konseri"yle Haymanalıları ilk kez operayla buluşturdu. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Türk ve Dünya Müziklerinden seçkin eserlerle Haymanalılara keyifli anlar yaşattı.

"Gençlik Konseri"yle Haymanalılar ilk kez operayla buluştu

ANKARA - Haymana Belediyesi düzenlediği "Gençlik Konseri"yle Haymanalıları ilk kez operayla buluşturdu.

Haymanalıları sanatın her dalıyla buluşturmaya hedefleyen Haymana Belediyesi, kültürel faaliyetlerini sürdürüyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Gençlik Konseri"yle Haymanalılar ilk kez operayla buluştu.

Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Türk ve Dünya Müziklerinden seçkin eserlerle Haymanalılara keyifli anlar yaşattı. İlçede ilk kez düzenlenen opera konseri Haymanalıların büyük beğenisini kazandı. Salonu dolduran vatandaşlar zaman zaman söylenen şarkılara eşlik etti. Konserin ardından Haymana Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Özdemir Turgut'a bu güzel organizasyon için teşekkür eden Haymanalılar bu tarz etkinliklerin devamını beklediklerini belirttiler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alpay Atcı - Kültür Sanat

Haymana Gençlik Ankara Kültür Sanat Haberler

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