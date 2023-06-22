Haymana'nın tarihi değerleri kayıt altına alınıyor

Tarihi değerler kayıt altına alınıyor

ANKARA - Haymana Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliği ile başlatılan alan araştırmasıyla Haymana'nın tarihi kültürel değerleri kayıt altına alınması, bilinmeyen eserlerin de gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Haymana Belediyesi, İlçenin tarihi kültürel Ocak ayında gerçekleştirilen "Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde Haymana" Çalıştayı'nda gündeme gelen konular hayata geçiyor. Bu konulardan biri olan Haymana'nın tarihi ve kültürel miraslarının kayıt altına alınması için alan araştırması yapılmasına başlandı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden alanında uzman 17 kişilik bir ekip iki haftadır Haymana'nın 78 mahallesini geziyor. Ekip, var olan tarihi eserleri kayıt altına alıp yeni eserleri de gün yüzüne çıkarmak için çalışıyor.

"Haymana'nın Kent Kimliği ve İmajı Ortaya Çıkacak"

Ankara ilçelerindeki kültür varlıklarının tespiti için bir çalışma başlattıklarını belirten Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Görür, "Bu yıl ve önümüzdeki yıl Haymana'daki eserleri kayıt altına alacağız. 12 Haziran'da başladığımız çalışmamızda üç bölümden akademisyen arkadaşlarımızın yanı sıra doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerimizle çalışıyoruz. Literatür tarama çalışmasının ardından sahaya çıktık. Çalışmamızda milattan sonra 4. yüzyıldan 1950'li yıllara kadar olan dönemi araştırıyoruz. Haymana'da bilinen tescilli kırkın üzerinde höyük var. Yani yerleşimler var. Bu da bize Haymana'nın hemen hemen her dönemde yerleşime sahne olduğunu gösteriyor. Haymana'nın gerçek kimliğiyle olması gereken yerde olabilmesi için yaptığımız bu çalışmaları Belediyemizin de desteğiyle kitaplaştıracağız, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiri olarak sunup bilim dünyasına duyuracağız. Haymana'nın kent kimliği ve kent imajı da ortaya çıkmış olacak. Haymana'nın tanıtımı yapılacak. Bu açıdan önemli bir çalışma olacak" diye konuştu.

"Tarihimize Sahip Çıkıp Kültürel Değerlerimizi Yaşatıyoruz"

Tarihe sahip çıkmaya, kültürel değerleri yaşatmaya devam ettiklerini belirten Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ise "2021 yılında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü ziyaret ettiğimizde kendisiyle istişarelerde bulunup bir çalıştay yapmaya karar verdik. Bu yılın başında da Çalıştayı gerçekleştirdik. Çalıştay'ın ardından 78 mahallemizdeki tarihi eserleri kayıt altına alıp, yeni eserleri gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başladık. Bunun yanında Hüsameddin Ankaravi Camii ve Türbesini restore ettirip 2021 yılının Kurban Bayramında tekrar ibadete açtık. Karahoca Camiimizin yenileme çalışmaları da devam ediyor. Sadece var olan eserleri değil unutulan ya da gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen eserlerimizle ilgili çalışmalarımız da sürüyor Bu önemli çalışmaya verdikleri destek için dönemin Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü şimdiki Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'e ve akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.