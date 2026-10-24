Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Haymana'da yaşlı kadın Gazze yardımı için bastonuyla gelip biriktirdiğini bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haymana Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu'nda Gazze yararına yardım kampanyası düzenlendi. Gazze için yardım kampanyasını duyan yaşlı kadın, bastonuyla okula gelerek biriktirdiği bir miktar parayı nöbetçi öğretmene bırakıp ayrıldı.

Gazze için yardım kampanyası yapıldığını duyan yaşlı kadın, bastonu ile gelerek biriktirdiklerini bırakıp geri döndü.

Haymana Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu'nda Gazze Yararına yardım kampanyası düzenlendi. Tüm öğretmen ve öğrencilerin gayretleri ile gerçekleştirilen yardım kampanyasında ilginç anlar yaşandı. Gazze yararına yardım kampanyası yapıldığını duyan yaşlı bir kadın zorlanarak yürüyüp geldiği okulda bir poşet içerisinde biriktirdiği bir miktar parayı okul bahçesindeki nöbetçi öğretmene bırakarak okul bahçesinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 2 şerit trafiğe kapatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu

Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştığı genç şimdi servetini büyütüyor
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Bundan sonra yokum
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız

Skandalın mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Daha 21 yaşındaydı! İşten çıkmıştı, evine dönemedi

Daha 21 yaşındaydı! İşten çıkmıştı, evine dönemedi
Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini

Kanlı saldırıyı duyunca üniformasını giyip intikam yemini etti
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok