Haymana'da Balık Festivali Büyük İlgi Gördü

Ankara'nın Haymana ilçesinde 23 Kasım Pazar günü Yeni Kent Meydanı'nda düzenlenen Balık Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi. "Türkiye'de en taze balığı Ankaralılar yer" sloganıyla başlatılan festivalin geleneksel hale getirileceği bildirildi.

Haymana Belediyesi tarafından, Ankara Manavlar, Balıkçılar ve Akvaryumcular Esnaf Odası sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 2 ton balık ekmek ikram edildi. Meydanda kurulan oyun alanlarında çocuklar pamuk şeker ve patlamış mısır eşliğinde eğlenirken, yetişkinler halk oyunları, Ankara Seğmenleri ve sanatçı Ramazan Kuzu'nun kemençe dinletisiyle keyifli anlar yaşadı.

Açılış konuşmasını yapan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Ankara'daki balık halinde birçok Haymanalının çalıştığını belirterek, "Türkiye'de en taze balığı Ankaralılar yer. Bunun en büyük sebebi, balık halinde emek verenlerin önemli bir bölümünün Haymanalı olmasıdır. Bu nedenle ilçemizde balık festivalini geleneksel hale getirme kararı aldık." dedi.

İlk kez düzenlenmesine rağmen yoğun ilgi gören festivalin, önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamla devam ettirilmesi planlanıyor.