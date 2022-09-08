Hayırseverlerin ameliyat ettirdiği engelli genç, ayakkabı giyeceği günü hayal ediyor

Manisa'da mendil ve yara bandı satarak geçiminin sağlayan ve kentin tanınan simalarından olan Sedat Şık'ın, 6 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu eğrilen ayağı, hayırseverlerin desteğiyle yapılan başarılı bir operasyonla düzeltildi.

Manisa'da mendil ve yara bandı satarak geçiminin sağlayan ve kentin tanınan simalarından olan Sedat Şık'ın, 6 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu eğrilen ayağı, hayırseverlerin desteğiyle yapılan başarılı bir operasyonla düzeltildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden göçerek Manisa'ya yerleşen ailesinin 9 çocuğundan biri olan Sedat Şık (32), 6 yaşında geçirdiği havale sonucu hastaneye kaldırıldı.

Sağ ayağı ve eli eğrilen, zihinsel engeli gelişen Şık, bu nedenle eğitimine devam edemedi. Ailesinin geçimine katkı sağlamak için mendil ve yara bandı satan Şık, ayağındaki eğrilik nedeniyle yaz kış giydiği terliklerle tanındı.

30 Ekim 2020'deki deprem sonrası depremzedelere yardım için Manisa'dan topladığı yara bantlarını İzmir'e götürmesiyle de gündeme gelen Şık'ın eli ve ayağındaki eğriliğin ameliyatla düzeltilmesi için Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları'nın öncülüğünde kampanya başlatıldı.

Şık, toplanan parayla Ankara'daki özel bir hastanede ameliyat edildi. Başarılı bir operasyonun ardından ayağı normal görünümüne kavuşan Şık, alçı ve sargıları alındıktan sonra ayakkabı giyeceği günleri iple çekiyor.

"İnşallah elim de ameliyat olacak"

Evinde istirahat eden Şık, AA muhabirine, tedavisi için emeği geçenlere teşekkür ettiğini, iyileştiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çocukluğundan bu yana elinin ayağının tutmadığını, ailesinin yardımıyla yaşadığını anlatan Şık, ayağı iyileştikten sonra iş bulup çalışmak istediğini anlattı.

Şık, "Ayağım iyileşsin bırak koşturmayı zıplayacağım. Ayakkabı giymek en büyük hayalimdir. Ayağım ameliyat edildi, inşallah elim de ameliyat olacak. Eski sağlığıma kavuşacağım. Bütün Manisa halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Çarşımızın gülen yüzü"

Sedat Şık'ın kardeşi Harun Şık ise ağabeyinin Manisa'da tanınan ve sevilen bir kişi olduğunu, tedavisi için Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş ve İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Onur Ademi ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti.

Şık, "Mevlüt Valimiz Ankara'da bir doktor ayarladı. Abim ameliyat oldu. Çok şükür durumu iyi. Ayağını düzelttik, inşallah sonraki süreçte elini de düzelteceğiz. Allah razı olsun hepsinden." dedi.

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş da Sedat Şık'ı uzun yıllar tanıdıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Sedat, Manisa'mızın, çarşımızın gülen yüzü. Kendisinin durumunu bilmemizden dolayı bir şeyler yapmak istedik. Sedat'ın bu engelli durumunu ortadan nasıl kaldırırız diye düşündük. Bize Ankara'da bir hastane ayarlandı. Belediye başkanımız, milletvekillerimiz, esnafımız, parti teşkilatımızın desteğiyle kısa bir sürede para toplandı ve bu şekilde ameliyat gerçekleştirildi."