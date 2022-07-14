Hayatını kaybeden Türkolog Prof. Dr. Kemal Eraslan, son yolculuğuna uğurlandı

Dün 92 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli akademisyenlerinden Türkolog Prof. Dr. Kemal Eraslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Prof. Dr. Eraslan için bugün cenaze namazından önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şeref Holü'nde anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan oğlu Zafer Eraslan, babasının ilim hayatını uzaktan takip ettiklerini belirterek, "Akademik anlamda sizler gibi yakından tanıyamadık. Öncellikli olarak ilim hayatını tercih eden bir insandır. Çocukları olmamıza rağmen onun hakkında sizlerden çok yeni şeyler öğrendiğimiz oluyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Emeklilik töreninde cübbesini giydirdiği öğrencisi Prof. Dr. Yıldız Kocasavaş ise bir ulu çınarın bugün gittiğini söyleyerek, "Üniversitelere ruh katan içerisinde geçen o güzel insanlar büyük hocalardır. İşte bugün bir büyük hocanın ardından bakıp kalıyoruz. Kemal Eraslan bilim adamı nasıl olunur sorusunun vücut bulmuş haliydi. Çalışkanlık, disiplin, düzen, çalışmayı her şeyden önde tutmak demektir." dedi.

Kocasavaş, hocası için çalışmanın adeta bir ibadet olduğuna değinerek, "Hocamız bize her zaman 'Maddiyatı hiç önemsemeyeceksiniz, yalnızca karınca gibi çalışacaksınız ve bundan da büyük keyif alacaksınız' diye tembihte bulunurdu. 35 sene beraber çalıştım hocamla 1 kişi için kötü söz söylediğini işitmedim. En kötü sözü 'Ahmak' idi onu da o kadar hoş bir vezinle söylerdi ki, gülümsetirdi. Vatan milleti her şeyin önünde görürdü ve öyle yaşardı." diye konuştu.

Öğrencisi Prof. Dr. Mustafa Özkan, bugün İstanbul Üniversitesi Türkoloji'sinin bahçesinden son çınarın devrildiğine tanıklık ettiklerini dile getirerek, "Neslinin son temsilcisiydi, bu çınar da devrildi. Ondan sonra gelen arkadaşlarımız şüphesiz bu geleneği devam ettireceklerdir ama onların yetiştiği ortam, disiplin, insani anlayış, hocalık azmi, şevki ve mesleklerine duydukları iştiyak bambaşkaydı." dedi.

Eraslan'ın talebeleriyle olan ilişkisinin bambaşka olduğuna değinen Özkan, "Fevkalade yetiştirici bir yönü vardı hocamızın, her gün akşam giderken yanına uğrardım bana akademik yönlendirmeler yapardı. Disiplinden asla şaşmadı, öğrencilerinden de bu disiplini beklerdi." ifadelerini kullandı.

Ailesi ve öğrencilerinin katıldığı törenin ardından Prof. Dr. Kemal Eraslan için Fatih Camisi'nde öğle vaktini müteakip cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Eraslan'ın cenazesi, Çamlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Kemal Eraslan

Kemal Eraslan, 1930'da Diyarbakır'da doğdu. Yükseköğrenimi İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu ve İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yapan Eraslan, çalışma hayatına Adıyaman Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak başladı.

Eraslan, 1965'te İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Filolojik Kürsüsüne asistan olarak girdi. "Ali Şir Nevayi, Nesayimü'l-Mahabbe min Şemayimi'l-Fütüvve, Metin ve Dil Özellikleri" adlı teziyle 1970'te doktor unvanını aldı.

Humboldt Vakfı bursuyla, 1971-73 yılları arasında Almanya'da bulunan Eraslan, 1975'te "Eski Türkçe'de İsim-Fiiller" adlı teziyle doçent, "Ahmed-i Yesevi, Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler" başlıklı takdim teziyle de profesör unvanını aldı. Eraslan, daha sonra Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atandı.

Kemal Eraslan, 1986'da İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı öğretim üyeliğine, sonrasında ise Anabilim Dalı Başkanlığına getirildi.

Türk Dil Kurumu üyesi olan Kemal Eraslan'ın Türkoloji dünyasına kazandırdığı başvuru kaynağı niteliğinde birçok eseri bulunuyor.