Hatay'daki Bayezid-i Bestami Türbesi'nin Onarımı Başladı

HATAY Valiliği, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde yıkılan Hatay'daki Bayezid-i Bestami Türbesi'nin yeniden onarımı ve restorasyonu için bölgede çalışma başlattı.

HATAY Valiliği, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde yıkılan Hatay'daki Bayezid-i Bestami Türbesi'nin yeniden onarımı ve restorasyonu için bölgede çalışma başlattı.

'Hatay mirasına sahip çıkılıyor' sloganıyla bir video yayımlayan Hatay Valiliği, Bayezid-i Bestami Türbesi'nin onarım ve restorasyon çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Videoda, "Bayezid-i Bistami Türbemizin yeniden ihyası ve aslına sadık kalınarak onarım ve restorasyon çalışmalarımız uzman ekiplerce başlatılmıştır. Biz Hatay'ız, biz Türkiye'yiz!? denildi. (DHA)