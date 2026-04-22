Göç yolunda yaralanan ya da bitkin düşen kuşlar, Hatay'daki merkezde tedavi ediliyor

Hatay'da yaralanan ya da bitkin düşen göçmen kuşlar, tedavi edilmelerinin ardından doğaya salınıyor. Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan çalışmalarla, 500 bine yakın kuşun geçtiği dönemde yaralı kuşlara yardım ediliyor.

Hatay'da yaralanan ya da bitkin düşen göçmen kuşlar, Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavilerinin ardından yolculuklarına devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Tayfur Sökmen Kampüsü'nde hayata geçirilen merkezin görevlileri, dağ ceylanı, geyik, karaca, tilki ve kurt gibi yaban hayvanlarının yanı sıra göçmen kuşlara da yardım eli uzatıyor.

Kuşların göç yolculuğundaki en önemli kavşaklardan olan kentte çeşitli nedenlerle yaralanan ya da bitkin düşen canlılar, ekipler tarafından merkeze götürülüyor.

Merkezde, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile HMKÜ Veteriner Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrenciler, zorlu yolculuklarına mola vermek zorunda kalan kuşların tedavilerini gerçekleştiriyor.

Bahar döneminde 30 kuşun ağırlandığı merkezde, rehabilitasyonu tamamlanan 2 leylek, 2 yılan kartalı, 2 şahin, 2 kumru, 1 kulaklı orman baykuşu ve 1 ishak kuşu doğaya salındı.

Görevliler, 8 şahin, 6 leylek, 2 kızıl şahin, 2 kerkenez, 1 gökdoğan ve 1 saz tavuğunun bakımını sürdürüyor.

Vatandaşların ihbarları değerlendiriliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nuri Akın, AA muhabirine, bahar döneminde 500 bine yakın kuşun Hatay semalarından geçtiğini söyledi.

Kentin göç yolunda olması dolayısıyla sıkça yaralı ve bitkin halde kuş görüldüğünü belirten Akın, bunların genellikle avcı saldırıları, elektrik direğine takılma ve elektrik çarpması ile yorgunluktan kaynaklandığını anlattı.

Akın, sahadaki rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşların ihbarlarının değerlendirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Göç dönemlerinde vatandaşlarımız, yaralı hayvan gördüklerinde müdürlüğümüze bilgi veriyor. Ekiplerimiz hayvanları merkeze getiriyor ve tedavileri yapılıyor. Burada hocalarımız çalışmalarını tamamladıktan sonra salıma uygun olanlar doğaya bırakılacak. Amaç kuşlarımızın doğaya tekrar kazandırılmalarıdır. Amacımız, ilimizi göç yolu olarak kullanan kuşların en güvenli şekilde geçmelerini sağlamak."

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
