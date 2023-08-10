Hatay'da 6 Şubat depremlerinde zarar gören İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesinde güçlendirme çalışmaları başladı. İskenderun ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesinde güçlendirme çalışmalarına start verildi. Kilisenin çan kuleleri hasarlı olduğu için tedbir maksatlı yerinden söküldü. Yapılan çalışmalar yoldan geçen vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Hatay'da depremde zarar gören kilise de güçlendirme çalışmaları başladı

HATAY - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde zarar gören İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesinde güçlendirme çalışmaları başladı.

İskenderun ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesinde güçlendirme çalışmalarına start verildi. 1860'lı yıllarda ibadete açılan ve 1872 yılında Hatay'da meydana gelen yine büyük, yıkıcı depremde hasar gören ve 1876 yılında tekrar ibadete açılan kilise 6 şubat depremlerinde büyük zarar gördü. Kilisenin çan kuleleri hasarlı olduğu için tedbir maksatlı yerinden söküldü. Yapılan çalışmalar yoldan geçen vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Cem Teymur, yaptığı açıklamada "Kilisemizde güçlendirme çalışmaları yapılıyor ve iki adet tehlike arz eden çan kulesinin söküm işlemlerini yapıyoruz. Hatay kültür ve tabiat varlıkları kurulunun izni ile yapıyoruz. Bu çalışmalar sadece bir ön tedbir. Daha sonra Kültür ve Turizm bakanlığımızın onayları ile restorasyon çalışmalarına başlayacağız" dedi.