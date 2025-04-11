Hatay'da 'Avrupa'dan Türküler' Konseri Düzenlendi
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor' etkinlikleri kapsamında 'Avrupa'dan Türküler' konseri gerçekleştirildi. Konserde Burak Bilgili, Burcu Hancı, Erhan Uslu ve Dilan Dereli sahne aldı.
Hatay'da, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında "Avrupa'dan Türküler" konseri verildi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'ndaki konserde Burak Bilgili, Burcu Hancı, Erhan Uslu ve Dilan Dereli sahne aldı.
Konsere ilgi gösteren Hataylı müzikseverler sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülere eşlik etti.
Kaynak: AA / Salim Taş - Kültür Sanat