Hatay'da 9. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali sürüyor

Hatay'da 9. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali kapsamında müzik grubu Kolpa ve sanatçı Burçin Birben konser verdi.

15 Temmuz Şehitleri Milli İrade Parkı'nda gerçekleştirilen konserde sanatçılar sevilen şarkılarını seslendirerek katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Konserin sonunda Kaymakam Efecan Şahin ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı tarafından sanatçılara plaket ve zeytinyağı hediye edildi.