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Hatay'da 72'lik Hasan ve Sabha Şüheyli çifti, okuma yazma kursunda okuryazar oldu

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Hatay'da 72'lik Hasan ve Sabha Şüheyli çifti, okuma yazma kursunda okuryazar oldu
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Hatay'da 72 yaşındaki Hasan ve Sabha Şüheyli çifti, işlemlerde yaşadıkları sorunları aşmak için katıldıkları okuma yazma kursuyla okuryazar oldu. Antakya'da haftada 5 gün aynı sırayı paylaşan çift, öğrendiklerini evde pekiştirip torunlarının derslerine yardımcı olmaya başladı.

Hatay'da uzun yıllardır okuma yazma öğrenmeyi isteyen 72 yaşındaki Hasan ve Sabha Şüheyli çifti, el ele gittikleri kurs merkezinde aldıkları eğitimle hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Çocukluk yaşlarında çeşitli nedenlerle okula gidemeyen karı koca, kurumlardaki işlemlerde yaşadıkları sorunları aşmak için okuryazar olmaya karar verdi.

Antakya Nedime Keser Halk Eğitimi Merkezine başvuran 7 evlat sahibi çift, taleplerinin onaylanmasıyla Küçükdalyan Mahmut Yarım İlkokulu'nda açılan kursa katıldı.

Okulda haftada 5 gün düzenlenen kursa el ele giden Hasan ve eşi Sabha Şüheyli, aynı sırayı paylaştı.

Aldıkları eğitimi evde birlikte ders çalışarak pekiştiren çift, okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

"Okuma yazmanın eksikliğini çok hissettik"

Hasan Şüheyli, AA muhabirine, kalabalık ailede dünyaya geldikten sonra geçim sıkıntısı nedeniyle eğitim alamadığını söyledi.

Okuma yazma bilmemenin hayatını zorlaştırdığını, özellikle resmi işlemlerde problem yaşadığını dile getiren Şüheyli, şöyle konuştu:

"Eskiden imkanlar kısıtlıydı, bahçe işlerinde çalışırdık. Okula gidecek zamanımız olmadı. Yaşımız ilerleyince günlük hayatımızda okuma yazmanın eksikliğini çok hissettik. Bankaya, postaneye gittiğimizde veya telefon kullanırken zorlanıyorduk. Eşimle karar verip kursa başladık."

Çocuklarının eğitimine ise önem verdiğini vurgulayan Şüheyli, "Çocuklarımızı bizim gibi bırakmadık. Okul önemli. Okumadığımız için ister istemez üzüldük. Çocuklarımızı mahallemizdeki yakın okula gönderdik ve hepsini okuttuk." dedi.

Şüheyli, artık torunlarının derslerine elinden geldiğince yardımcı olabildiğini belirtti.

Sabha Şüheyli de yıllar sonra eline kalem almanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Küçükken okula gitmek istedim ama anne ve babam beni okutamadılar. Şimdi okula geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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