Hatay'da 1500 Ortaokul Öğrencisi 'Cami Buluşması' Programında Bir Araya Geldi

Hatay'da ortaokul öğrencileri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliğinin yaz okulu etkinlikleri kapsamında düzenlediği "cami buluşması" programına katıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hacı Mehmet Alkan Camisi'ndeki programda, 15 ilçeden 1500 ortaokul öğrencisi bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahilerin okunduğu programda, öğrencilere sinevizyon gösterimi yapıldı.

Etkinlikte öğrenciler, İl Müftüsü Mevlüt Topçu'yla namaz kıldı.

Program sonunda öğrencilere dondurma, bisküvi ve meyve suyu ikram edildi.

Mevlüt Topçu, AA muhabirine, caminin çocuk sesleriyle neşelendiğini söyledi. İmanlı ve ahlaklı nesillerin yetiştirilmesinin çok kıymetli olduğunu belirten Topçu, "Burada yavrularımızla buluşma gerçekleştirdik. Bugün çok mutlu günümüzdü, emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak da yaz okulu etkinlikleri kapsamında 1500 öğrenciyle camide buluştuklarını, çocukların etkinlikler sayesinde dolu dolu bir yaz dönemi geçirdiğini kaydetti.