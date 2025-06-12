Hasankeyf'te 2.300 Yıllık Kaya Mezarlar Bulundu

Hasankeyf'te 2.300 Yıllık Kaya Mezarlar Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılan kazılarda Helenistik ve Pers dönemlerine ait 79 kaya mezar ve içlerinde 39 tarihi eser bulundu. Buluntular, Hasankeyf Müzesi'nde geçici sergiye çıkarıldı.

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında Helenistik ve Pers dönemlerine ait 2 bin 300 yıllık 79 kaya mezar bulundu. Mezarlardan çıkan 26 tarihi eser, ilk kez Hasankeyf Müzesi'nde geçici olarak sergiye çıkarıldı.

Yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde ve Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyet ev sahipliği yapan yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ilçesine bağlı Akalın köyünde, 137 ada ve 3 parselde yapılan kaçak kazıların ardından geçen yıl Hasankeyf Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı yapıldı. Sona gelen kazılarda Helenistik ve Pers dönemlerine ait 2 bin 300 yıllık khamosorion tipi 79 kaya mezar gün yüzüne çıkarıldı. Açılan bu mezarların içerisinden ise 26 envanterlik, 13 de etütlük olmak üzere toplam 39 tarihi eser çıkarıldı. Eserlerin içerisinde sikke, küpe, yüzük, bilezik, mühür, boncuklar, sürme kabı ve çubukları, pişmiş toprak kase, kadeh, testi, küçük çömlekler yer aldı. Envanterlik olan 26 eser, Cumhuriyet'in 102'nci yılına özel gerçekleştirilmesi planlanan '102 Süreli Sergi' projesi kapsamında 'Tarihin Derinliklerinden: Akalin (Şıkeftik) Mevki Kazı Buluntuları' isimli sergiyle, Hasankeyf Müzesi'nde ilk defa geçici olarak görücüye çıkarıldı.

'3 AY BOYUNCA BU ESERLERİ GÖRME ŞANSINA SAHİP'

Yapılan kazı çalışmasına ilişkin bilgi veren Hasankeyf Müze Müdürü Şehmus Genç, "Hasankeyf'imiz 12 bin yıl öncesine tarihi dayanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği hatta başkentlik yapmış olan önemli bir ilçemiz. Geçen sene Hasankeyf ilçemize bağlı Akalin köyünde bakanlığımızın izinleriyle kurtarma kazıları gerçekleştirdik. Bu kurtarma kazısında biz 79 kaya mezarı buluntusuna ulaştık ve kaya mezarların kazılarını gerçekleştirdik. Bu kazılardan birçok eser elde ettik. Bulduğumuz bu kaya mezarlar, Helenistik dönem ve pers dönemini yansıtmaktadır. Yaklaşık olarak 2 bin 300 yıl öncesine dayanmaktadırlar. Mezar buluntuları arasında çok sayıda esere denk geldik. Bunlar arasında önemli sayılabilecek sikkelerimiz, mühürler, seramik buluntuları, bilezikler ve çeşitli arkeolojik buluntular yer almaktadır. Mezarlarda 39 tane esere denk geldik. Bunların 26 tanesini Cumhuriyetimizin 102'nci yılı münasebetiyle, Bakanlığımızın yaptığı bir projede bugün itibarıyla teşhire çıkardık. Bu eserlerin geçici süreliğine 3 ay boyunca teşhire sunmamız bizim için önemli. Ziyaretçilerimiz 3 ay boyunca bu eserleri teşhirde görme şansına sahipler. Tüm vatandaşlarımızı özellikle Hasankeyf Müzemize ve özellikle yeni teşhire çıkardığımız eserleri görmeleri için davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte atılan o manşetler
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivistten günler sonra beklenen haber
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.