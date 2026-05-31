Haberler

Harran'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Harran, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. Tarihi konik kubbeli evleri ve kültürel mirasıyla ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran, konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarının yanı sıra yöresel kıyafetli insanlarıyla da ziyaretçilerini kültür yolculuğuna çıkarıyor.

İlk İslam üniversitesinin kalıntıları ve Emeviler döneminden kalma Ulu Camisi ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi ilçeye başlayan ziyaretçi akını Kurban Bayramı tatilinde en üst seviyeye ulaştı.

Tatili fırsat bilerek ilçeye gelen çok sayıda ziyaretçi, hem Harran halkının hem de turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Turizm işletmecisi Ömer Özyavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen bayramlara oranla Harran'a gelen misafir sayısında önemli bir artış yaşandığını söyledi.

Yaşanan yoğunluktan memnun kaldıklarını ifade eden Özyavuz, "GAP turu kapsamında Şanlıurfa ve Göbeklitepe'ye gelen ziyaretçilerin yüzde 90'ı ilçemize geliyor. Bu yoğunluğun bundan sonra da artarak devam edeceğini bekliyoruz. İlçede turizmle alakalı yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla Harran'ın bir turizm merkezi haline gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Salih Taşkesen ise bayram tatilini fırsat bilerek Harran'a geldiklerini söyledi.

Harran'ı ilk defa gördüğünü ve memnun kaldığını anlatan Taşkesen, herkesin gelip görmesini tavsiye ettiğini dile getirdi.

Remzi Kılıç ise ailesiyle birlikte Bursa'dan kente geldiğini ve memnun kaldıklarını belirterek, "Tarihi yerleri görmek istedik. Burası da çok güzel, herkese tavsiye ederim." dedi.

İzmir'den gelen ziyaretçilerden Sultan Badem de bayram tatilinde havanın da güzel olmasını fırsat bilerek Şanlıurfa'ya geldiğini belirtti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack'a yeni görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu

Hocası açıkladı: Osimhen transfer oluyor
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı dolduran takımlar
Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

En sonunda beklenen açıklama geldi!
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti

Anıtkabir'de yapılmak istenen saygısızlığa müsaade etmedi