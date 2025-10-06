Haluk Akakçe Atölyesi, İkinci Yıl Dönümünde Yeniden Sanatseverlerle Buluştu

RESSAM Haluk Akakçe'nin Akaretler Sıraevler 33 numaradaki atölyesi, vefatının ikinci yıl dönümünde yeniden sanatseverlerle buluşuyor. SM Sanat'ın katkılarıyla düzenlenen bu özel alan, sanatçının yalnızca çalışma mekanı değil; onun hayal gücüne, üretim enerjisine ve dünyaya bakışına açılan bir kapı niteliği taşıyor. Burada görülen her eşya, her renk, her fırça darbesi Akakçe'nin yaşamla kurduğu şiirsel ilişkinin izlerini taşıyor.

Sanatçının 2019-2023 yılları arasında özenle tasarladığı bu mekan, eserleri, kişisel eşyaları, kostümleri, eskizleri ve tablolarıyla bireysel dünyasına benzersiz bir tanıklık sunuyor. Atölyenin bir başka özelliği ise yalnızca içindeki eserlerle değil, kendisiyle de bir sanat yapıtı olması. Haluk Akakçe, merdivenlerden kapılara, zeminden duvarlara kadar atölyenin tüm yüzeylerini yeniden boyayarak burayı yaşayan bir enstalasyona dönüştürdü. Ziyaretçiler, bu nedenle yalnızca sanatçının işlerini görmekle kalmıyor; aynı zamanda onun tasarladığı bir sanat eserinin içinde dolaşıyor.

Haluk Akakçe Atelier, SM Sanat'ın desteğiyle sadece geçmişi korumakla kalmıyor, geleceğe de sesleniyor. Bu mekan, sanatçının eserleriyle birlikte hayallerini de canlı tutan bir alan olarak konumlanıyor.

SM Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Oğuz, projeye ilişkin "Haluk, çağdaş sanatın dünyada tanınan en önemli isimlerinden biriydi. Onun yaşamına ve üretim sürecine tanıklık eden bu mekanı sanatseverlerle yeniden buluşturmak bizim için çok kıymetli. SM Sanat olarak, onun sanat mirasının geleceğe taşınmasına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.