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Halil Konakcı Hababam Sınıfı'na ne dedi?

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İlginç açıklamaları ile adından söz ettiren Halil Konakcı, son olarak Yeşilçam'ın efsane başyapıtlarından biri olarak gösterilen Hababam Sınıfı hakkındaki sözleriyle adından söz ettirdi. Halil Konakcı Hababam Sınıfı'na ne dedi?

Yeşilçam'ın başyapıtlarından biri olarak gösterilen Hababam Sınıfı'nı sert sözlerle eleştiren Halil Konakcı, "Zina mahsulü çocuk sahibi olmak ve fuhşu övmek bu filmde gösterilmedi mi? Yani bir okul müdürü fuhşu destekler mi? Ama yıllarca böyle öğrettiler" dedi. Halil Konakcı Hababam Sınıfı'na ne dedi?

HALİL KONAKCI HABABAM SINIFI'NA NE DEDİ?

"Hababam Sınıfı diye yıllarca önümüze koydukları filmde ahlaksızlık öğretmediler mi?" diyerek söze başlayan Konakcı, "Dersi ekmek, öğretmenle alay etmek, ders çalışmamak, arkadaşlarını tahkir etmek, zina mahsulü çocuk sahibi olmak ve fuhşu övmek bu filmde gösterilmedi mi? Yani bir okul müdürü fuhşu destekler mi? Ama yıllarca böyle öğrettiler. Bütün filmlerde hocaları hırsız, tacizci yapmadılar mı?" ifadelerine yer verdi.

Halil Konakcı Hababam Sınıfı'na ne dedi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Kültür Sanat
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