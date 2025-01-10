Yeşilçam'ın başyapıtlarından biri olarak gösterilen Hababam Sınıfı'nı sert sözlerle eleştiren Halil Konakcı, "Zina mahsulü çocuk sahibi olmak ve fuhşu övmek bu filmde gösterilmedi mi? Yani bir okul müdürü fuhşu destekler mi? Ama yıllarca böyle öğrettiler" dedi. Halil Konakcı Hababam Sınıfı'na ne dedi?

HALİL KONAKCI HABABAM SINIFI'NA NE DEDİ?

"Hababam Sınıfı diye yıllarca önümüze koydukları filmde ahlaksızlık öğretmediler mi?" diyerek söze başlayan Konakcı, "Dersi ekmek, öğretmenle alay etmek, ders çalışmamak, arkadaşlarını tahkir etmek, zina mahsulü çocuk sahibi olmak ve fuhşu övmek bu filmde gösterilmedi mi? Yani bir okul müdürü fuhşu destekler mi? Ama yıllarca böyle öğrettiler. Bütün filmlerde hocaları hırsız, tacizci yapmadılar mı?" ifadelerine yer verdi.