- Halil İnalcık, " İstanbul'un Kapısı" dediği Aydos Kalesi'nde Anıldı

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi, "Tarihçilerin Kutbu" unvanıyla bilinen tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın, vefatının yıl dönümünde Aydos Kalesi'nde anma programı düzenledi. Tarihçi, " İstanbul'un Kapısı" olarak tabir ettiği Aydos Kalesi'nde gençlerle birlikte anıldı.

Günümüz bilim dünyasında, Osmanlı tarihi alanında hem Türkiye'de hem dünyada tartışmasız ilk akla gelen isimlerden olan Prof. Dr. Halil İnalcık, ömrüne 25'den fazla kitap, 300'ü aşkın makale sığdırdı. 25 Temmuz 2016'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, "Hocaların Hocası" olarak bilinen Prof. Dr. Halil İnalcık ; vefatının yıl dönümünde Sultanbeyli Belediyesi'nin organize ettiği program ile Aydos Kalesi'nde gençlerin katıldığı programla anıldı.

Program öncesinde gençler, Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Fatih Camisi Haziresi'nde bulunan kabrini ziyaret etti. Ardından Aydos Kalesi'nde anma programı gerçekleşti.

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Halil İnalcık Hocamız gerek ortaya koyduğu kıymetli eserlerle gerekse yetiştirdiği öğrencilerle, tarih dünyamızda çığır açan bir öncü olmuştur. Türk-Osmanlı tarihine sağladığı katkılarla dünyanın sayılı tarihçileri arasında yerini almış ve kendisi "Kutb'ül Müverrihin" yani "Tarihçilerin Kutbu" unvanıyla anılmıştır. Bu anlamda Osmanlı tarihimize ışık tutan kıymetli hocamızı vefatının sene-i devriyesinde bir araya geldik. İnalcık Hocamızın yeri Sultanbeyli'de ayrıdır. Yakın zamanda kültür turizmine kazandıracağımız Aydos Kalesi'nde hocamızın büyük emeği vardır. İlk yer tespitini hocamız gerçekleştirmiştir ve bizlerde hocamızın " İstanbul'un Kapısı" dediği yerde; Aydos Kalesi'nde kıymetli gençlerimizle birlikte saygıyla, hürmetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Kıymetli hocamızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Tarihçilerin hocası olarak bildiğimiz hocamızı anmak ve yaptığı çalışmaları genç arkadaşlarımıza anlatmak üzere bir program düzenledik. Bu programda kıymetli hocalarımız Erhan Afyoncu ve Coşkun Yılmaz, değerli genç kardeşlerimize Halil İnalcık hocamızın ufkunu, çalışmalarını aktardılar. Umuyoruz ki, genç kardeşlerimiz içerisinden Halil İnalcık hocamız gibi dünyaya medeniyetimizi anlatacak olanlar çıkacaktır. Bu anlamda Sultanbeyli Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bu çalışmaların amacı budur." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, "Bugün Halil İnalcık'ın vefatının 6. yıl dönümü. Hain darbe teşebbüsünden 9 gün sonra acı bir haber geldi. Türk tarihçiliğinin en büyük ismi Halil İnalcık vefat etti. Halil İnalcık ömrü boyunca belgelere dayalı olarak çalışan büyük bir tarihçidir." dedi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz, "Önünde bulunmuş olduğumuz kale, Türkiye açısından oldukça büyük bir öneme sahip olan bir kaledir. Yine İstanbul'daki yegane kara kalesi olma özelliğini taşımaktadır. Halil inalcık'ın araştırmalarında Aydos kalesi önemli bir yere sahiptir. Hocamıza göre Aydos kalesi İstanbul'un kapısıdır ve İstanbul'un fethinde aşılan en önemli engeldir." dedi.