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Haldun Taner Öykü Ödülü Başvuruları Başladı

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Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Haldun Taner Öykü Ödülü yarışması, 35. kez düzenleniyor. Başvurular 27 Eylül'e kadar kabul edilecek.

Edebiyat dünyasının saygınlığını devam ettirmek anlayışıyla gerçekleştirilen ' Haldun Taner Öykü Ödülü' yarışması, bu yıl 35'inci kez yılın öykücüsünü seçiyor. Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği yarışma, 27 Eylül tarihine kadar başvuruları kabul ediyor.

Milliyet Gazetesi'nin önderliğinde Haldun Taner'in anısına düzenlenen ' Haldun Taner Öykü Ödülü' yarışması, 35'inci kez kültür sanat dünyasına yeni isimler kazandırmaya devam ediyor. Aralıksız olarak düzenlenen yarışmanın Seçici Kurulu'nda Demet Taner, Doğan Hızlan, Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Metin Celal ve Ayşe Sarısayın gibi edebiyatın önemli isimleri yer alıyor. Edebiyatta isimlerini duyurmuş olanların yanı sıra edebiyat dünyasına yeni adım atmış yazarların da katılabildiği ' Haldun Taner Öykü Ödülü' yarışması güncelle kalıcılığı buluşturmaya devam ediyor.

Yazarlar; 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Türkçe yayımlanmış öykü kitaplarının değerlendirildiği yarışmaya kendi imzalarıyla başvurabilecek. Bunun yanı sıra yayınevleri, üniversiteler, sanat ve eğitim kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri de ödül için eser sahibinin imzalı onayıyla aday gösterebilecek. Türk edebiyatının en saygın ödüllerinden olan Haldun Taner Öykü Ödülü'ne başvurmak isteyen yarışmacıların, kitaplarını en geç 27 Eylül Cuma günü saat 17.00'a kadar Milliyet Ödülleri, Milliyet Gazetesi, Demirören Medya Center, 100. Yıl Mah. 2264. Sok. No: 1 Bağcılar / İstanbul adresine yurt içinden bu tarihten en az 3 gün önce, yurt dışından ise 2 hafta önce kargoya vermiş olması gerekecek.

Ödülün 35.000 TL olarak belirlendiği yarışma hakkında adaylar Milliyet web sitesi üzerinden veya Nur Başeğmezer (nur.basegmezer@demirorenmedya.com) (0212 449 61 46) ile iletişime geçerek ayrıntılı bilgi alabilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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