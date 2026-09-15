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Haldizen Dağları'ndaki krater gölleri ilgi çekiyor

Haldizen Dağları'ndaki krater gölleri ilgi çekiyor
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Trabzon-Bayburt sınırındaki Haldizen Dağları üzerinde "Yedigöller" bölgesi olarak bilinen alanda yer alan krater gölleri, görülmeye değer manzaralar oluşturuyor.

Trabzon- Bayburt sınırındaki Haldizen Dağları üzerinde "Yedigöller" bölgesi olarak bilinen alanda yer alan krater gölleri, görülmeye değer manzaralar oluşturuyor.

Yaklaşık 2 bin 740 rakımlı bölgede bulunan Aygır Gölü ve Balıklıgöl, çevresindeki dağlar ve sonbaharın etkisiyle renk değiştirmeye başlayan bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.

Yöre halkının yanı sıra son yıllarda yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çeken Yedigöller, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Sonbaharın gelişiyle farklı bir görünüme kavuşan bölgede, göllerin durgun suları ile çevredeki sarp dağlar ve renk değiştirmeye başlayan bitki örtüsü bir arada görüntüleniyor.

Turizm potansiyeli her geçen yıl artan Yedigöller, doğal yapısı ve yüksek rakımda oluşturduğu etkileyici manzaralarıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA
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