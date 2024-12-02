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Hak-İş 13. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

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Hak-İş tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni Ankara'da gerçekleşti. Yarışmaya 117 ülkeden 4,410 film katıldı ve ödüller Filistin odaklı filmlere öncelik verilerek dağıtıldı.

Hak-İş 13. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

ANKARA - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) tarafından bu sene 13'üncüsü düzenlenen 'Hak-İş 13.Uluslararası Kısa Film Yarışması' Ödül Töreni'nde dereceye giren filmlere ödülleriverildi.

Hak-İş Konfederasyonu 13'üncü Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ödül töreni, Hak-İş tarafından hazırlanan video gösterimi ile devam etti. Türkiye'den 257 filmle başvuruda bulunulan yarışmaya İran'dan 525, Hindistan'dan 251, Çin'den 149, Rusya'dan 148, Amerika'dan 136, Fransa'dan 124 ve İtalya'dan 113 kısa filmle başvuruda bulunan yarışmada, uluslararası ve ulusal kategoride olmak üzere 4 dalda 8 ödül verildi. Ayrıca programa katılan bazı sanatçılara "Emeğe Saygı" plaketi takdim edildi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı konuşmada, "Katil Netenyahu'nun 400 küsür gündür Gazze'ye yağdırdığı bombalar, tanklardan, uçaklardan, helikopterlerden yapılan her türlü saldırıya karşı Filistin halkının, Gazze halkının direnişini buradan bir kez daha selamlıyoruz. Uluslararası sendikal hareketin gündemine taşınmasını sağladığımız için gurur duyuyorum. Ne yazık ki 7 Ekim'den sonra dünyanın sustuğu, görmezden geldiği, kulaklarını tıkadığı katliamlara karşı Hak-İş olarak dünya sendikal hareketinin liderliğini yaptık ve olup bitenlerin bütün dünya sendikal hareketinin gündemine soktuk. Bugün çok şükür üye olduğumuz konfederasyon İsrail'in soykırım yaptığı noktasına geldi. Hak-İş bundan sonra da bu tür zulümlerin, haksızlıkların, işgallerin, katliamların karşısında yer almaya devam edecek" dedi.

Bu sene ki değerlendirmelerinde Filistin odaklı filmlere öncelik vermeye çalıştıklarını belirten Arslan, "Biz sanatın ve kültürün ne kadar etkili olduğunun farkındayız ve onun için de sanatı sendikal hareketle, emek hareketiyle buluşturmak istiyoruz. Sendikalarımızı bütün çabalarımıza rağmen, bütün desteklerimize rağmen ne yazık ki büyük bir aile olan Hak-İş ailesinden daha fazla film bekliyorduk. Geçmişle kıyaslanamayacak kadar önemli adımlar attık. Sendikalarımızdan, üyelerimizden pek çok arkadaşımız bu konuda kısa film çekerek bizimle paylaşıyorlar ama daha fazlasını istiyoruz. Emekçilerin, alın teri akıtan, ülkemizin geleceği için canla başla çalışan 200'den fazla ülkeye ihracat yaptığımız malları üreten emekçilerin daha fazla söyleyecek sözü olduğunu biliyorum. Daha fazla konuşacaklarını ve bunu da sanatla, kültürle taçlandıracaklarını farkındayız ama bunu hayata geçirmekte hala zorlanıyoruz" diye konuştu.

"Yaşadığımız toplumsal sorunları beyaz perde aracılığıyla bir kez daha gördük"

Hak-İş Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, Bugüne kadar yarışmamıza 40 bine kadar filmle başvuruda bulunuldu. Yapımcısı, yönetmeni ve oyuncusuyla binlerce, 10 binlerce sinema sanatçısı 'Emeğe Saygı' teması altında Hak-İş Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her geçen yıl emek temalı daha çok filmin yarışmamıza katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Komitemiz ve yarışma ekibimizin yoğun çalışması sayesinde bu yıl da 117 ülkeden 4 bin 410 film yapımcısı ve yönetmeni 'Emeğe Saygı' teması altında yarışmamızda buluştu. Türkiye'den 257 filmle başvuruda bulunulan yarışmaya İran'dan 525, Hindistan'dan 251, Çin'den 149, Rusya'dan 148, Amerika'dan 136, Fransa'dan 124 ve İtalya'dan 113 kısa filmle başvuruda bulunuldu. Kültür sanat komitesi olarak binbir emekle yapılan filmleri izlerken ne kadar doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gördük. Dünyanın dört bir yanında var olan, her gün hepimizin şahit olduğu emeğin ve yaşadığımız toplumsal sorunları beyaz perde aracılığıyla bir kez daha gördük.

Hak-İş 13. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA EMRE KÜRKÇÜ - Kültür Sanat
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