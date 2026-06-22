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Hadrianopolis'te 1750 yıllık pitos mezar bulundu

Hadrianopolis'te 1750 yıllık pitos mezar bulundu
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Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda 1750 yıllık bir pitos mezar ve içinde iskelet ile çeşitli tarihi eserler gün yüzüne çıkarıldı.

KARADENİZ'in Zeugması olarak bilinen Hadrianopolis Antik Kenti'nde 1750 yıllık pitos mezar bulundu.

Eskipazar ilçesi Budaklar köyünde milattan önce 1'inci yüzyılda kurulduğu ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianopolis Antik Kenti'nde, 2026 yılı arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor.

Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında kazı çalışmalarında 1750 yıllık pitos mezar ve içerisinde iskelet ile 7 kap, kandil, sikke, bıçak ve 2 kemik toka bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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