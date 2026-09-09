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Hacı Bektaş Veli Müzesi’ni 8 ayda 385 bin kişi ziyaret etti

Hacı Bektaş Veli Müzesi’ni 8 ayda 385 bin kişi ziyaret etti
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Nevşehir’deki Hacı Bektaş Veli Müzesi, bu yılın ilk 8 ayında 385 bin 232 ziyaretçiyi ağırladı.

Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli Müzesi, bu yılın ilk 8 ayında 385 bin 232 ziyaretçiyi ağırladı. Müze, yalnızca ağustos ayında ise 144 bin 361 ziyaretçiyi ağırlayarak yoğun ilgi gördü.

Anadolu'nun önemli inanç ve kültür merkezlerinden biri olan Hacı Bektaş Veli Müzesi, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerini ve yaşamını yakından tanımak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Müzeyi ağustos ayında 144 bin 361 kişi ziyaret ederken, yılın ilk 8 ayındaki toplam ziyaretçi sayısı 385 bin 232 olarak gerçekleşti. Ziyaretçi yoğunluğunda özellikle ağustos ayında düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri de etkili oldu.

2026 yılı Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 755. yılı

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla bu yıl Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen anma etkinlikleri, ilçedeki kültürel ve inanç turizmine de hareketlilik kazandırdı. 2026 yılında Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 755. yıl dönümünün anıldığı belirtildi.

Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin de içerisinde bulunduğu müze kompleksi, Anadolu Alevi-Bektaşi kültürünün önemli merkezlerinden biri olarak her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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