Hacı Bektaş Veli, 754. Yıldönümünde Anıldı

Hakk'a yürüyüşün 754. yılında anılan Hacı Bektaş Veli, toplumsal yapıya yön veren hoşgörü, eşitlik ile insan sevgisini temel alan düşünceleriyle inanç ve kültür dünyasında etkisini asırlardır sürdürüyor.

Eğitimini Ahmed Yesevi'nin öğretileriyle şekillendirerek 13. yüzyılda Anadolu'ya ayak basan Anadolu erenlerinden Hacı Bektaş Veli, insanın özüne hitap eden düşünce ve mesajlarıyla, sevgi, barış, birlik ve kardeşlik için yol göstermeye devam ediyor.

Horasan'dan aldığı manevi emaneti Anadolu topraklarına taşıyarak, Nevşehir'in o dönem "Sulucakarahöyük" olarak bilinen Hacıbektaş ilçesinde kurduğu dergahta yetiştirdiği talebelere aktaran Hacı Bektaş Veli, asırlardır toplumlara ışık oluyor.

Kaynakların çoğunda 1209 tarihinde dünyaya geldiği, 1271 yılında Hakk'a yürüdüğü bilgisi yer alan Hacı Bektaş Veli hakkında bilinenler, Elvan Çelebi ve Ahmet Eflaki'nin eserleri ile Hacı Bektaş Veli'nin "Velayetnamesi"ne dayanıyor.

Osmanlı'nın kuruluşunda ve Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli katkısı olduğu belirtilen Hacı Bektaş Veli'nin, Horasan'ın Nişabur şehrinde doğduğu, İmam Musa Kazım'ın neslinden geldiği bilgileri kabul görüyor.

Sözleri ve düşünceleriyle insanlığa yol gösteriyor

Kadın erkek eşitliğini savunan, eğitime önem veren ve farklı inançlara saygı gösteren yaklaşımlar sergileyen Hacı Bektaş Veli'nin düşünce sistemi, Alevi-Bektaşi topluluklarının yanı sıra farklı inanç ve kültür çevreleri tarafından benimseniyor.

Hacı Bektaş Veli'nin, yaşadığı süreçte "Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız", "İncinsen de incitme", "İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır", "Eline, beline, diline sahip ol", "Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız", "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" gibi öğütleri bireysel ahlaka ve toplumsal düzene vurgu olarak kabul ediliyor.

"Besmele Şerhi", "Fatiha Suresi Tefsiri", "Makalat", "Kitabü'l-Feva'id", "Hacı Bektaş'ın Nasihatleri", "Makalat-ı Gaybiyye" ve "Kelimat-ı Ayniyye", Hacı Bektaş Veli'ye ait olduğu genel olarak kabul edilen eserler arasında yer alıyor.

Hacı Bektaş Veli Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Hacı Bektaş Veli'nin ebedi istirahatgahı olan türbe, Hacıbektaş ilçesindeki aynı adı taşıyan külliye içinde yer alıyor. Osmanlı döneminde yapılan külliye, 30 Kasım 1925'te "Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun" kapsamında kapatılmış, yaklaşık 40 yıl sonra 1964'te müze olarak açılmıştı.

Müzede dergah dönemine ait etnografik eserler, Hacı Bektaş Veli'nin kişisel bazı eşyaları ile o dönemde alanda kullanılan malzemeler sergileniyor. Müzede, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlanıyor.

Nevşehir Üniversitesi'nin adı da Hacı Bektaş Veli'nin isminin yaşatılması amacıyla 7 Kasım 2013'te Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak değiştirilmişti.

"Ara, bul" sözü NEVÜ'nün sloganı haline geldi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, AA muhabirine, Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinin çağlar ötesinden bugüne yansıyan mesajlar verdiğini söyledi.

Aktekin, onun ortaya koyduğu değerlerin tüm insanlık tarafından dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Üniversiteleri bünyesinde 2014 yılında Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsünün kurulduğunu anımsatan Aktekin, doktora ve lisans üstü programda verilen eğitimlerle Alevilik ve Bektaşilik konusunda bilim dünyasına yeni bakış açıları kazandırılmaya çalışıldığını anlattı.

Hacı Bektaş Veli'nin, "Ara, bul" sözünün NEVÜ'nün sloganı haline geldiğini vurgulayan Aktekin, şunları kaydetti:

"Bilimsel anlamda uluslararası çalışmalara ev sahipliği yapıyor, değerli yayınlar ortaya çıkarıyoruz. Öğrencilerimizi farklı disiplinlerde bu değerler doğrultusunda yetiştirmeye çalışıyoruz. Enstitümüzde, yüksek lisans ve doktora programlarımızda, Hacı Bektaş Veli'nin ilmi düşüncesiyle ilgili derslerimiz var. Türkiye'nin farklı kurumlarından, çeşitli uzmanlık dallarından kişiler, lisans üstü eğitimlerle Hacı Bektaş Veli'nin fikir ve eserlerini inceleyip, bugüne verilecek mesajları ortaya çıkarıyor. Çeşitli kitap ve yayınlarımızla bu öğretileri bilim dünyasına sunacak birçok çalışmaya imza atıyoruz."