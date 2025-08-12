Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı Yazma Eser Koleksiyonu Dijital Ortamda Erişime Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı Yazma Eser Koleksiyonu'nun dijital ortamda erişime açıldığını duyurdu. 465 eserin katalog bilgileriyle birlikte paylaşıldığı açıklamada, bu koleksiyonun Alevi-Bektaşi tarihinin temel kaynaklarını içerdiği vurgulandı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tamamı dijital ortama aktarılan Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı Yazma Eser Koleksiyonu'nun, katalog bilgileri ile birlikte Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın web sitesi üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu'nun kültürel ve manevi hayatında evrensel bir bilgelik sembolü olan Hacı Bektaş-ı Veli'nin mirasını, dijital ortamda dünyanın her köşesindeki meraklılarının ve gelecek nesillerin istifadesine sunuyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı Yazma Eser Koleksiyonu, Alevi-Bektaşi tarihinin en temel kaynaklarını bir araya getiriyor. Seçki; temel kaynak olmaları, tarihilik vasıfları, yazma eser çeşitliliği, hafızanın yazılı ve sözlü sözlü sürekliliğini tek blok halinde korumasıyla, alanının en zengin ve önde gelen koleksiyonu. Tamamı dijital ortama aktarılan 465 eser, katalog bilgileriyle birlikte bugün saat 15.00'ten itibaren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızın resmi web sitesi 'http://yek.gov.tr' üzerinden erişime açılıyor. Bu önemli çalışmada emeği geçen Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
