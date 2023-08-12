Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisinden biriydi! Filiz Kutlar'ın son hali görenleri şaşırttı

Türk sinemasının klasiklerinden Hababam Sınıfı serisine 4 kız öğrenci dahil olmuştu. Hababam Sınıfı Tatilde filminde kadroya dahil olan öğrenciler sınıfı birbirine katmıştı. Bu ekipte yer alan ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Ayşen Gruda 2019'da hayatını kaybetmişti. Filmde yer alan oyunculardan Filiz Kutlar, değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

Hababam Sınıfı Tatilde kadrosundaki 4 kız öğrenciden en ünlüsü kuşkusuz Ayşen Gruda olmuştu. Türkiye'nin kalbinde taht kuran ünlü sanatçı; Şener Şen, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ile birlikte oynadığı komedi filmleriyle hafızalara kazınmıştı.

Ekipteki diğer isimler Sevda Aktolga, Sevtap Erdemli ve Filiz Kutlar'dı. Sevda Aktolga filmde de Sevda isminde bir karakteri canlandırmıştı. Ünlü oyuncu Gülen Gözler ve Şaban Oğlu Şaban, Katma Değer Şaban gibi birçok ünlü filmde boy göstermişti. Şaban Oğlu Şaban filmindeki Selma karakteri ve güzelliğiyle gönüllerde taht kurmuştu.

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Sevtap Erdemli ise son olarak Kibar Feyzo filminde oynamış ve ekran macerasına uzun bir süre ara vermişti. Kahpe Bizans, Deli Yürek gibi yapımlarda boy göstermişti.

SİNEMADAN UZAK KALDI

Filmde Filiz karakterini canlandıran Filiz Kutlar ise sinema sektöründen uzak durdu. Filmde Kemal Sunal'ı kandırmaya çalışanlardan birisi olan güzel oyuncu aşağıdaki fotoğrafta en solda yer alıyor.

Sultan, Köşe Kapmaca, Vay Başımıza Gelenler, Postacı gibi filmlerde oynadıktan sonra televizyon dizisi Zeki Metince tekrar karşımıza çıktı. Son olarak Sevgilim İstanbul ve Kahpe Bizans yapımlarında yer alan Filiz Kutlar uzun yıllar boyunca herhangi bir yapımda rol almadı.

Yazar ve sinema eleştirmeni Onat Kutlar ile evlenen Filiz Kutlar sosyal medyayı aktif kullanmayı ihmal etmiyor. Yakın arkadaşı Nilgün Belgün ile sık sık paylaşım yapan Kutlar'ın son halini görenler çok şaşırıyor.

İşte Hababam Sınıfı'nın Filiz'inin son hali: