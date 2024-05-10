Gürcistan Tiyatrosu Trabzon'da sahneledi
Gürcistan'ın Tiflis Akhmeteli Devlet Tiyatrosu, Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı 'Çığ' adlı oyunu Trabzon'da sahneledi. Oyunda birçok Gürcü oyuncu yer aldı. Oyun, 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında izleyicilerle buluştu.
Gürcistan'ın Tiflis Akhmeteli Devlet Tiyatrosu, "Çığ" adlı oyunu Trabzon'da sahneledi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında, Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı oyun Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Irada Gozalova'nın yönettiği oyunda, Andria Gvelesiani, Maiko Vatsadze, Tamar Bejuashvili, Mamuka Mazavrishvili, Otar Chikobava, Nino Tsimakuridze, Jorji Dvalishvili ve Neli Badalashvili rol aldı.
Kentte 2 Mayıs'ta başlayan ve 15 Mayıs'ta sona erecek festival kapsamında yarın İzmir Devlet Tiyatrosu "Hamlet", Van Devlet Tiyatrosu "Kurtlar Vadisi", Bursa Devlet Tiyatrosu ise "Uçurtmanın Kuyruğu" adlı oyunları sahneleyecek.