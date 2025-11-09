Günpınar Şelalesi'nde Sonbahar Renkleri Cümbüşü

Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nde sonbahar renkleri hakim oldu.

Türkiye'nin 243. tabiat parkı olarak ilan edilen şelale, sonbaharda sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan ve tabiat parkı olarak tescillenen Günpınar, Darende Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yürüyüş, tırmanış, olta balıkçılığı, kamp ve piknik gibi birçok etkinliğin yapılabildiği şelale, özellikle sonbahar döneminde yoğun ilgi görüyor.

Tabiat parkındaki ağaçlara hakim olan sonbahar renklerinin oluşturduğu ahenk havadan görüntülendi.