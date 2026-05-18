Gümüşhane Üniversitesi'nde GÜNİFEST Bahar Şenlikleri başladı

Gümüşhane Üniversitesi'nde beş gün süreyle devam edecek GÜNİFEST Bahar Şenlikleri başladı.

Kampüs alanında düzenlenen etkinliğin ilk gününde spor aktivitelerine katılan öğrenciler, horon oynayıp halay çekti. Uluslararası öğrenciler ise kültürlerini yansıtan yöresel danslarını sergiledi.

Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız, AA muhabirine, şenliklerde bilimden sanata, spordan kültüre farklı alanlarda etkinlikler yapılacağını söyledi.

Spor Bilimleri Fakültesince gerçekleştirilen sportif etkinliklerle şenliğin başlatıldığını belirten Prof. Dr. Yıldız, geleneksel ve modern sporlar yapıldığını dile getirdi.

Yıldız, kampüs alanı içerisinde bilyeli araç yarışı yapılacağını, akşam saatlerinde ise müzik, sinema ve tiyatro programları düzenleneceğini kaydetti.

Öğrencilerden Şengül Dokuz ise kampüs alanında gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde güzel bir mezuniyet haftası geçirdiklerini ifade etti.

Afganistanlı Sara Beigi ise kentte lise öğrencisi olduğunu belirterek, "Üniversitede okuyan bir arkadaşımız bahar şenlikleri kapsamında uluslararası öğrencilerin kültürlerini tanıtmak için faaliyet yapacağını söyledi. Biz de arkadaşlarımızla kültürümüzü tanıtan faaliyetler gerçekleştirdik." dedi.