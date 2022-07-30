Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava bunaltıyor

Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkisini gösteren sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, tüm yurtta hissedilen "eyyam-ı bahur" sıcakları, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da etkisini gösteriyor.

Gaziantep'te hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçüldü.

Yüzde 12 civarındaki nemin de etkisiyle hava sıcaklığının daha fazla hissedildiği kentte, otomobillerdeki ve çevredeki bazı termometreler, sıcaklığı 41 derece olarak gösterdi.

Meteorolojiye göre, kentte hava sıcaklığının 18.00'den sonra 27 dereceye kadar düşeceği, nem oranını ise yüzde 43'e kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçirerek serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa 41 derece

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da da sıcak hava etkisini artırdı.

Hava sıcaklığının 41 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Bazı çocuklar parklardaki fıskiyelerle oynayarak serinlerken, bazıları da kanallarda serinlemeye çalıştı.

Uzmanlar sıcak çarpması uyarısı yaparak, güneş altında fazla durulmaması ve mümkün olduğunca serin saatlerde dışarı çıkılması önerisinde bulundu.