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Güney Koreli sanatçı, Türkiye-Kore dostluğunu ahşaba işledi

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Güney Koreli ahşap heykel sanatçısı Weongeun Kim, Eskişehir'deki Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde yaptığı 'Boksör Kardeş' adlı eseriyle Kore Savaşı'nda başlayan Türkiye-Güney Kore dostluğunu ahşaba yansıttı.

Güney Koreli ahşap heykel sanatçısı Weongeun Kim, Eskişehir'de katıldığı festivalde yaptığı "Boksör Kardeş" adlı eseriyle, Kore Savaşı sırasında başlayan Türkiye- Güney Kore dostluğunu ahşaba yansıttı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde çalışmalarını sürdüren 56 yaşındaki Kim, Odunpazarı Meydanı'nda ziyaretçilere açık olarak şekillendirdiği eserinde, iki ülke arasındaki kardeşlik, dayanışma ve ortak mücadele ruhunu vurguladı.

Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde ıhlamur ağacından tasarladığı heykelin sol boks eldiveninde Türk bayrağına, sağ boks eldiveninde ise Güney Kore bayrağına yer veren sanatçı, iki ülke arasındaki dostluğu simgeledi.

Festival kapsamında çalışmalarını sürdüren Kim, AA muhabirine, daha önce de Eskişehir'de düzenlenen aynı festivale katıldığını ve ikinci kez burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır ahşap heykel sanatıyla ilgilendiğini belirten Kim, Türkiye'nin yanı sıra Çin, Japonya, Tayvan ve İspanya'daki uluslararası festivallerde de eserler ürettiğini ifade etti.

Kim, festivalde üzerinde çalıştığı eserin çıkış noktasının Kore Savaşı olduğunu anlatarak, "Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleşen savaşta çok fazla Türk askeri bize yardım etti. Türkler kısa sürede koruyucu gibi bir görev üstlendi. Ben de bu durumu eserime yansıtmak istedim." değerlendirmesinde bulundu.

Ahşap heykel sanatının emek gerektirdiğini dile getiren Kim, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ancak kullanılan ağaçlar birbirinden farklı oluyor. Bazıları yumuşak, bazıları ise daha sert." dedi.

Festivalde yer alan bir başka Güney Koreli ahşap heykel sanatçısı 28 yaşındaki Gyuyoung Lee ise ahşap heykelle sanat lisesinde öğrenim gördüğü yıllarda ilgilenmeye başladığını kaydetti.

Ahşabı tercih etme nedeninin ortaya çıkan eserlerin estetik görünümü olduğunu belirten Lee, festivalde Güney Kore kültüründe yangınları ve doğal afetleri önlediğine inanılan "Haetae" adlı mistik bir figür üzerine çalıştığını anlattı.

Lee, Türkiye'ye daha önce bir kez turistik amaçla geldiğini, ilk kez bir sanat etkinliği için bulunduğunu dile getirerek, organizasyon ekibinin desteğinden memnun olduğunu söyledi.

Türk insanını Güney Korelilere benzettiğini ifade eden Lee, "Çok sıcakkanlılar. Buradaki insanları gerçekten çok sevdim. Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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