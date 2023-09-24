Güney Koreli Keman Virtüözü Soyoung Yoon Mersin'de Konser Verdi

21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Soyoung Yoon'un konseri büyük ilgi gördü. Konserde sanatçıya festival orkestrası eşlik etti ve performansı sanatseverlerden alkış aldı. Ayrıca festivalde Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir konser de düzenlendi.