Güney Koreli Keman Virtüözü Soyoung Yoon Mersin'de Konser Verdi
21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Soyoung Yoon'un konseri büyük ilgi gördü. Konserde sanatçıya festival orkestrası eşlik etti ve performansı sanatseverlerden alkış aldı. Ayrıca festivalde Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir konser de düzenlendi.
Güney Koreli keman virtüözü Soyoung Yoon, 21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verdi.
Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konserde sanatçıya, Tolga Atalay'ın şefliğini yaptığı festival orkestrası eşlik etti.
Yaklaşık 1,5 saat süren konserde Soyoung Yoon'un performansı, sanatseverlerden alkış aldı.
Öte yandan, festival kapsamında, Cumhuriyet'in 100. yılına özel "Bir Çift Söz" konseri verildi.
Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Salonu'ndaki konserde, soprano Dilruba Bilgi, bariton Caner Akgün ile piyanoda Gökhan Aybulus sahne aldı.