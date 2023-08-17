Güney Asya Çay Festivali Kunming'de Başladı
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Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 7. Çin-Güney Asya Fuarı kapsamında Güney Asya Çay Festivali başladı. Festivalde çay kültürü sergileniyor ve çay ürünleri tanıtılıyor.
KUNMİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Güney Asya Çay Festivali'nin ilki, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 7. Çin-Güney Asya Fuarı kapsamında Perşembe günü başladı. Festivalde çay kültürü sergileniyor ve çay ürünleri tanıtılıyor.
Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat