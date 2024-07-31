Gümüşlük Müzik Festivali'nde Poyraz Baltacıgil ve Cem Esen konser verdi

21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında çellist Poyraz Baltacıgil ile piyanist ve besteci Cem Esen konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Bosfor Turizm ana sponsorluğunda düzenlenen festival kapsamında birçok ulusal ve uluslararası yarışmada ödül kazanan Baltacıgil, Gümüşlük Müzik Festivali'nin tarihi mekanı Antik Taş Ocağı'nda piyanist ve besteci Cem Esen ile sahne aldı.

Baltacıgil ve Esen sevilen besteleri ile eserlerini seslendirdi.

Baltacıgil, Türkiye'de ve dünyada önemli konser salonlarında solist olarak sahne aldı. Solo konserlerinin yanı sıra yeni albüm projeleri üzerinde çalışmaya devam eden sanatçı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda yardımcı baş çellist olarak da görev yapıyor.

Esen de 41 Opus numarası altında 100'den fazla eser besteledi ve yayınladı. 19. Antalya Piyano Festivali'ne davet edilerek, Gürer Aykal'ın ilk piyano sonatının prömiyerini yaptı. Birçok ödülün de sahibi olan Esen, halen Hochschule für Musik, Theatre und Medien-Hannover'da piyano eğitimi alanında yüksek lisans yapıyor ve Roland Krüger ile çalışıyor.

Festival, çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının verdiği konser ve atölye çalışmalarıyla 10 Eylül'e kadar devam edecek.