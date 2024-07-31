Üye Girişi
Haberler

Gümüşlük Müzik Festivali'nde Poyraz Baltacıgil ve Cem Esen konser verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında çellist Poyraz Baltacıgil ile piyanist ve besteci Cem Esen, Antik Taş Ocağı'nda konser verdi. Baltacıgil ve Esen, sevilen besteleri ve eserlerini seslendirdi.

21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında çellist Poyraz Baltacıgil ile piyanist ve besteci Cem Esen konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Bosfor Turizm ana sponsorluğunda düzenlenen festival kapsamında birçok ulusal ve uluslararası yarışmada ödül kazanan Baltacıgil, Gümüşlük Müzik Festivali'nin tarihi mekanı Antik Taş Ocağı'nda piyanist ve besteci Cem Esen ile sahne aldı.

Baltacıgil ve Esen sevilen besteleri ile eserlerini seslendirdi.

Baltacıgil, Türkiye'de ve dünyada önemli konser salonlarında solist olarak sahne aldı. Solo konserlerinin yanı sıra yeni albüm projeleri üzerinde çalışmaya devam eden sanatçı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda yardımcı baş çellist olarak da görev yapıyor.

Esen de 41 Opus numarası altında 100'den fazla eser besteledi ve yayınladı. 19. Antalya Piyano Festivali'ne davet edilerek, Gürer Aykal'ın ilk piyano sonatının prömiyerini yaptı. Birçok ödülün de sahibi olan Esen, halen Hochschule für Musik, Theatre und Medien-Hannover'da piyano eğitimi alanında yüksek lisans yapıyor ve Roland Krüger ile çalışıyor.

Festival, çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının verdiği konser ve atölye çalışmalarıyla 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Müzik Festivali Cem Esen Kültür Sanat Güncel Haberler

BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı

BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı

 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Bakmadan Geçme

Yeni Hamas lideri kim oldu? Haniye'nin ölümü sonrası Hamas'ın yeni lideri kim oldu, Haniye'nin yerine kim geçti? YouTube çöktü mü? Problem mi var? Bugün 31 Temmuz YouTube sorun mu var? YouTube öne çıkanlar gözükmüyor! YouTube'da sorun mu var? İzmir yangın mı çıktı? SON DAKİKA İzmir URLA yangın söndü mü? Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda? Liverpool Arsenal maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Süper Lig yeni kupası nasıl, 2024-25 şampiyonluk kupası görseli ve detayları! S Sport Plus CANLI izle! (MİLAN-REAL MADRİD) S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haniye nasıl öldü, kim öldürdü? Haniye'ye kim suikast yaptı, neden öldürüldü? Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe Lille ilk maç kimin stadında, İstanbul'da mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Temmuz Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Haniye kimdir? İsmail Haniye nereli, kaç yaşında öldürüldü? 1 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef 17. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Maltepe, Şişli 1 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi!
İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title