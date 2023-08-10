Gümüşhane'nin Sümela'sı Çakırkaya Manastırı ilgisizlik nedeniyle kuşlara yuva oldu

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bulunan ve 13 ve 15. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilen Çakırkaya Manastırı ilgi bekliyor.

Kentte, Şiran ilçesi Çakırkaya köyünde bulunan tarihi Çakırkaya Manastırı 65 metrelik kayanın oyulmasıyla inşa edimesi nedeniyle Gümüşhane'nin Sümela'sı olarak nitelendiriliyor. Manastıra ulaşım sağlayan bağlantı yolu ise ziyaretçilere büyük zorluklar yaşatıyor.

Bakımsızlıktan kuşların içerisine yuva yaptığı tarihi manastırdan günümüze kilise, şapel ve birkaç küçük mekana ulaşabildi. Manastırdaki orijinal kilisenin içerisinde, kayalardan yontularak oluşturulmuş sekiz destek sütünün alt kısımları tamamıyla kırılmış durumda. 13 ve 15. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilen manastırı 1848 yılında Piskopos Jeremias Georgas yeniden kurdu.

"Burası insanlar tarafından hor kullanılmış"

Tarihi Çakırkaya Manastırı'nın zaman içerisinde deforme olduğunu söyleyen ziyaretçi Sefa Kara, "Burayı duyduk ama bir Şiranlı olarak ilk defa geldik. Kayalar oyulmak suretiyle yapılmış bir yer. Zaman içerisinde deforme olmuş, içerisindeki direkler kesilmiş. Burası insanlar tarafından hor kullanılmış yine de insanlar ziyarete geliyor buraya ama zorlu şartlarla geliyorlar. Yolların düzenlenmesi gerekiyor, manastırın giriş kapılarının yapılması gerekiyor" dedi.

"Muhteşem bir yer ama bakıma ihtiyacı var"

Devlet eliyle yapının restore edilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz Hünkar da, "Aslında muhteşem bir yer ama bakıma ihtiyacı var hem yolunun hem de iç kısmı çok fazla deforme olmuş. Buranın tanıtımı yapılsa gerçekten ilgi çekecek bir yer ama bakıma ihtiyacı var. Bunlar inşallah devlet eliyle yapılır" diye konuştu.