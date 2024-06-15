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Gümüşhane'deki Altınpınar Limni Gölü Ziyaretçilere Görsel Şölen Sunuyor

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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Altınpınar Limni Gölü, çevresindeki sarıçam ormanları ve yılın bu döneminde gölde bulunan ördeklerle ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Göl, yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Altınpınar Limni Gölü, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Kent merkezine 37, Torul ilçesine 15 kilometre uzaklıkta, çevresindeki sarıçam ormanları ile dikkati çeken gölde, yılın bu döneminde çok sayıda ördek bulunuyor.

Altınpınar köyü sakinlerinden Serkan Polat, AA muhabirine, köyleriyle aynı adı taşıyan gölü yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiğini söyledi.

Polat, Altınpınar Limni Gölü'nün birçok canlının da yaşam alanı olduğunu belirterek, "Mayıs, haziran aylarında en güzel günlerini geçiriyor. Yaban ördekleri mayıs, haziran aylarında gölde gözükmeye başlıyor. Havalar soğuyunca da göç ediyorlar. Her yıl düzenli olarak bu mevsimde görmek mümkün. Biz de onları görmeye geldik." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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