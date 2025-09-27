Gümüşhane'de Kadınlar İmece Usulü Kışlık Yiyecek Hazırlıyor

Gümüşhane'de kadınlar imece usulü kışlık yiyecekleri hazırlamaya başladı.

Merkeze bağlı Mescitli köyünde kadınlar, her gün bir evde bir araya gelerek kış mevsiminde tüketmek üzere yiyecek hazırlıyor.

İmece usulü yapılan kışlık hazırlıklarında kadınlar, sacda pişirdikleri yufkalarla siron, kuru börek, mantı, erişte ve makarna gibi ürünler yapıyor.

Yiyecekler, kışın tüketilmek üzere uygun şekilde depolanıyor.

Mescitli köyünden Nuray Üzüm, AA muhabirine, komşularıyla birlikte yoğurdukları hamuru yufka haline getirdiklerini söyledi.

Kış hazırlıklarına başladıklarını anlatan Üzüm, yufkadan siron ve erişte gibi ürünler yaptıklarını belirtti.

Sironun yoğurtlu, eriştenin ise tatlı olarak tüketildiğini ifade eden Üzüm, şunları kaydetti:

"Yapmak isteyen bir gün öncesinde komşularıyla sözleşiyor. Toparlanıp bir araya geliyor. Çünkü yalnız yapılabilecek bir iş değil. Birçok elden geçiyor. Hamuru yoğuran, açan, kesen ve pişiren hepsi ayrı işler yaptığı için bir kişiyle, iki kişiyle kolayca olabilecek bir iş değil. İmece gerektiren bir işlem."

Hamiyet Aktik de kendi yaptıkları ürünlerin daha sağlıklı olduğunu dile getirerek, "İçine ne katıldığını biliyoruz. Her zaman hazırdan kaçmak lazım." dedi.

Yufka açmayı çocuk yaşlarda öğrendiğini aktaran Aktik, "Biz yaşlandık. Çocuklarımız peşimizden geliyor. Öğrenmek isteyenler gelip buraya oturup öğreniyor. Yıllardır bu işi yapıyoruz." diye konuştu.