Haberler

Gümüşhane’de Ahilik Haftası kutlamaları

Gümüşhane’de Ahilik Haftası kutlamaları
Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane’de 39. Ahilik Haftası kapsamında yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verilerek geleneksel kaftan giydirme ve şed kuşatma töreni gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de 39. Ahilik Haftası kapsamında yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verilerek geleneksel kaftan giydirme ve şed kuşatma töreni gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 39. Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi. Valilik makamında başlayan programda yılın ahisi İlyas Aslan, yılın kalfası Mustafa Işık ve yılın çırağı Bedirhan Taşdelen olarak belirlendi.

Gümüşhane Valiliğinde gerçekleştirilen Şed Kuşatma Töreni'nde, Ahilik kültürünün önemli sembollerinden olan kaftan giydirme geleneği de yaşatıldı. Protokol üyeleri ve oda temsilcileri tarafından yılın ahisi, kalfası ve çırağına kaftanları giydirilerek plaket ve belgeleri takdim edildi.

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay Ahilik kültürünün köklü geleneklerini yaşatan, meslek ahlakını ve usta-çırak ilişkisini yarınlara taşıyan tüm esnaf ve zanaatkarlara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Programın ardından protokol üyeleri, esnaf ve oda temsilcilerinin katılımıyla Valilik önünden Fatih Parkı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sırasında güzergah üzerindeki esnaflar ziyaret edildi.

Etkinlikler, Fatih Parkı'nda ahilik pilavı ikramıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor

Tarihi kırılma! 3 ülke Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzayı attı
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi

Ağır toplar için hesap zamanı! Adliyeye böyle giriş yaptılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 ayda 6 zam birden! Mutfak tüpünün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor

9 ayda 6 zam birden! Tüpün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor
Atatürk'e benzeyen şahısların kavgası

Bir siz eksiktiniz! Onlar da birbirlerine girdi

İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı! Kiralar 10 bin liradan başlayacak

Başvurular başladı! İşte İstanbul'un yeni kiralık TOKİ evleri
Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü

Yine dört ayak üstüne düştü!
Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım

Türkiye'yi sarsan operasyon! Valilik raporundaki detay gündem yarattı
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

Görüntüleri izleyen emniyet anında harekete geçti