Gümüşhane'de 3. Talat Ülker Kitap Fuarı 19-25 Ekim'de ziyaret edilebilecek

Gümüşhane'de 3. Talat Ülker Kitap Fuarı 19-25 Ekim'de ziyaret edilebilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Talat Ülker Kitap Fuarı, Gümüşhane Belediyesi Otağ Sosyal Tesisleri'nde kitapseverlere kapılarını açtı. Fuar 19-25 Ekim arasında ziyaret edilebilecek ve yazarlar okurlarıyla bir araya geliyor.
Gümüşhane'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Talat Ülker Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.
Gümüşhane Belediyesi Otağ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen fuarda çok sayıda eser okuyucularla buluşturuldu.
Yazarların okurlarıyla bir araya geldiği fuar, 19-25 Ekim arasında ziyaret edilebilecek.
Kaynak: AA