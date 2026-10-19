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Gümüşhane'de 3. Talat Ülker Kitap Fuarı 19-25 Ekim'de ziyaret edilebilecek

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Gümüşhane'de 3. Talat Ülker Kitap Fuarı 19-25 Ekim'de ziyaret edilebilecek
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Gümüşhane'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Talat Ülker Kitap Fuarı, Gümüşhane Belediyesi Otağ Sosyal Tesisleri'nde kitapseverlere kapılarını açtı. Fuar 19-25 Ekim arasında ziyaret edilebilecek ve yazarlar okurlarıyla bir araya geliyor.

Gümüşhane'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Talat Ülker Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.

Gümüşhane Belediyesi Otağ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen fuarda çok sayıda eser okuyucularla buluşturuldu.

Yazarların okurlarıyla bir araya geldiği fuar, 19-25 Ekim arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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