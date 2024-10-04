Gümüşhane'de 27. Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali Coşkuyla Başladı

Gümüşhane'de 27. Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi.

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer festivalin açılış programında Valilik önünde Atatürk anıtına çelenk sundu. Program kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Caddesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Katılımcılar buradaki pestil, köme, kuşburnu, kuru fasulye, Araköy ekmeği, pekmez, elma ve ceviz gibi yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

Başkan Başer, gazetecilere, kurulan 30 stantta yöresel ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Asıl amaçlarının yöresel yemekler ve ürünleri tanıtmak olduğunu belirten Başer, Gümüşhane'ye ait tüm değerleri halkla buluşturmak istediklerini kaydetti.

Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Selinnur Doğanay ise festivalin eğlenceli geçtiğini ifade ederek, "Danslara hayran kaldım. Çok güzel horon tepildi. Pestil ve köme çok güzel." dedi.

Didem Han ise festivalde birçok lezzeti tattığını belirterek, eğlenceli vakit geçirdiklerini aktardı.

Gümüşhane, Trabzon ve Bayburt'tan gelen halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu festival, yöresel halk sanatçılarının konserleriyle devam etti.

Festivale Vali Yardımcısı Serhat Doğan, MHP Mİlletvekili Musa Küçük, İl Jandarma Komutanı Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal da katıldı.

Festival 6 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.