Güller ve Günahlar Reytingleri Zirveye Çıktı

Kanal D'nin dizisi Güller ve Günahlar, heyecan dolu bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti. Kader'in babasıyla ilgili sırların çözülmeye başlaması ve Serhat ile Zeynep arasındaki gelişmeler izleyenleri ekran başına kilitledi.

KANAL D'NİN, büyük bir sırrın etrafında dönen hikayesiyle cumartesi ekranına damga vuran dizisi Güller ve Günahlar, düğümlerin çözülmeye başladığı bölümüyle reytingini yükselterek yine zirvede yer aldı. Kader'in babasıyla ilgili şüphelerin merkezinde yer alan Cihan'ın, kardeşi Serhat'a gerçeği açıklama kararı alması heyecanı doruğa çıkardı. Aralarındaki yakınlaşmaya karşı koymaya çalışan Serhat ve Zeynep cephesinde ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Serhat'ın "Bana aşık olma" çıkışı hem Zeynep'i hem izleyenleri şoke ederken, Güller ve Günahlar tüm kategorilerde açık ara birinci oldu.

KADER'İN BABASI CİHAN MI, TİBET Mİ?

Silahlı saldırıda Serhat'ın önüne atılarak onun hayatını kurtaran Cihan'ın, ölümle burun buruna geldikten sonra aldığı karar bölüme damga vurdu. Tüm cesaretini toplayarak Serhat'ı arayıp yıllardır sakladığı sırrı açıklayacağını söylemesi gecenin en büyük sürprizlerinden biri oldu. Cihan'ın, kardeşi Serhat'ın arkasından iş çevirdiği Tibet ile yaptığı konuşma Kader'in babasıyla ilgili gizeme yeni bir boyut kattı. Cihan'ın, "Hala ona son bir abilik yapma fırsatım var" sözlerine karşılık Tibet'in, "Biz seninle kader birliği yaptık. Paylaşacak çok sırrımız var" yanıtı akıllara "Kader'in babası Tibet olabilir mi?" sorusunu getirdi.

"İNKAR ETME" SERHAT!

"Kader'in babası kim?" sorusunun geri dönüşü olmayan bir eşiğe taşındığı Güller ve Günahlar'da, Serhat ve Zeynep arasında ise adeta aşk fırtınası esti. Fonda Nilüfer'in İnkar Etme isimli şarkısının yer aldığı sahnede yaşananlar hem reytingleri hem sosyal medyayı salladı. Serhat'ın, "Bana aşık olma Zeynep. Ben artık kimseyi sevemem" sözleri kısa sürede paylaşım ve yorum rekoru kırdı. Güller ve Günahlar, Tüm Kişiler kategorisinde izlenme oranını 8,41'e, izlenme payını 23,48'e yükselterek rakipleriyle arasındaki farkı daha da açtı. Dizinin AB kategorisinde izlenme oranı 5,71, izlenme payı 16,46, 20+ABC1 kategorisinde izlenme oranı 6,85, izlenme payı 19,06 olarak kayda geçti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de ekrana geliyor.

