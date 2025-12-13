Güller ve Günahlar'ın tehlikeli ikilisi

KANAL D'nin dikkat çeken dizisi Güller ve Günahlar'ın oyuncuları set dışındaki enerjileriyle de gündem yaratıyor. Dizide Ebru karakterine hayat veren Gizem Sevim'in, Cihan'ı canlandıran Serdar Orçin'le birlikte yayınladığı 'Güller ve Günahlar ve avukatları' notlu videosu sanal medyada çok konuşuldu.

GİZEM SEVİM'DEN 'ŞEYTANIN AVUKATI' GÖNDERMESİ

Güller ve Günahlar'da sorumsuz kardeş Ebru'yu canlandıran Gizem Sevim, Instagram hesabından sürpriz bir video yayınladı. Paylaşıma Serdar Orçin'le samimi bir set arkası pozuna, ünlü film 'The Devil's Advocate' (Şeytanın Avukatı) göndermesi eşlik etti. Paylaşım, Keanu Reeves–Al Pacino ikilisinin ikonik sahnesini anımsatan bir kompozisyonla takipçileri şaşırttı.

'TEHLİKELİ BİR İŞ BİRLİĞİ BAŞLIYOR'

Gönderi kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, dizinin hayranları yorumlarda ikiye bölündü. 'Bu ikiliden güçlü sahneler geliyor' diyenler olduğu kadar, 'Tehlikeli bir iş birliği başlıyor, dikkat' yorumları yapanlar da oldu. Ebru'nun patavatsız tavırları, Cihan'ın aile içindeki patlamaya hazır rolleri ve ikilinin zorunlu ortaklığı, izleyicileri ekran başına çiviliyor.

YENİ BÖLÜM HEYECANLA BEKLENİYOR

Paylaşımdaki göndermeler, kaosu artıran sahneler ve oyuncuların yükselen enerjisiyle Güller ve Günahlar, sanal medyada haftanın en çok konuşulan dizilerinden biri oluyor. Yeni bölümde Ebru ve Cihan arasındaki bağın aşk mı yoksa yeni bir felaket mi doğuracağı ise merakla bekleniyor.

NGM imzalı Güller ve Günahlar cumartesi 20.00'de Kanal D'de.