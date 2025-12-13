Haberler

Güller ve Günahlar'ın tehlikeli ikilisi

Güller ve Günahlar'ın tehlikeli ikilisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin popüler dizisi Güller ve Günahlar'da Gizem Sevim ve Serdar Orçin'in set arkası paylaşımı sosyal medyada ilgi çekti. Gizem Sevim'in 'Şeytanın Avukatı' göndermesiyle birlikte dizinin hayranları arasında farklı yorumlar yapıldı. Yeni bölüm ise merakla bekleniyor.

KANAL D'nin dikkat çeken dizisi Güller ve Günahlar'ın oyuncuları set dışındaki enerjileriyle de gündem yaratıyor. Dizide Ebru karakterine hayat veren Gizem Sevim'in, Cihan'ı canlandıran Serdar Orçin'le birlikte yayınladığı 'Güller ve Günahlar ve avukatları' notlu videosu sanal medyada çok konuşuldu.

GİZEM SEVİM'DEN 'ŞEYTANIN AVUKATI' GÖNDERMESİ

Güller ve Günahlar'da sorumsuz kardeş Ebru'yu canlandıran Gizem Sevim, Instagram hesabından sürpriz bir video yayınladı. Paylaşıma Serdar Orçin'le samimi bir set arkası pozuna, ünlü film 'The Devil's Advocate' (Şeytanın Avukatı) göndermesi eşlik etti. Paylaşım, Keanu Reeves–Al Pacino ikilisinin ikonik sahnesini anımsatan bir kompozisyonla takipçileri şaşırttı.

'TEHLİKELİ BİR İŞ BİRLİĞİ BAŞLIYOR'

Gönderi kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, dizinin hayranları yorumlarda ikiye bölündü. 'Bu ikiliden güçlü sahneler geliyor' diyenler olduğu kadar, 'Tehlikeli bir iş birliği başlıyor, dikkat' yorumları yapanlar da oldu. Ebru'nun patavatsız tavırları, Cihan'ın aile içindeki patlamaya hazır rolleri ve ikilinin zorunlu ortaklığı, izleyicileri ekran başına çiviliyor.

YENİ BÖLÜM HEYECANLA BEKLENİYOR

Paylaşımdaki göndermeler, kaosu artıran sahneler ve oyuncuların yükselen enerjisiyle Güller ve Günahlar, sanal medyada haftanın en çok konuşulan dizilerinden biri oluyor. Yeni bölümde Ebru ve Cihan arasındaki bağın aşk mı yoksa yeni bir felaket mi doğuracağı ise merakla bekleniyor.

NGM imzalı Güller ve Günahlar cumartesi 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe'den Sörloth bombası

Saran talimatı verdi! Fenerbahçe bombayı patlatıyor
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
title