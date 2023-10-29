Güldür Güldür'den duygulandıran 29 Ekim skeci! Ali Sunal gözyaşlarını tutamadı

Kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel skeç hazırladı. Cumhuriyet'in nasıl ve ne şartlarda kurulduğu anlatılan skeçte stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Ali Sunal skecin finalinde gözyaşlarını tutamadı.

Kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılına özel bir bölüm hazırladı. Bölüm sonunda konuşma yapan oyuncular izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Ali Sunal ise gözyaşlarını tutamadı.

ÖZEL BÖLÜM DUYGULANDIRDI

Tüm Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu yaşanırken Güldür Güldür Show ekibi tüyleri diken diken eden bir bölüme imza attı. Güldür Güldür Show, Cumhuriyet'in nasıl ve ne şartlarda kurulduğunu anlatan skeciyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Bölüm sonunda tek tek konuşma yapan oyuncular tüm izleyenleri duygulandırdı. Ali Sunal ise konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Güldür Güldür Show ekibi, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.