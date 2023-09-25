Gülben Ergen'in Derneği Tarafından Kilis'te Yapılan Anaokulu Hizmete Alındı

Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Turkish Phılanthropy Funds tarafından Kilis'te yapılan anaokulu hizmete alındı. Kilis Valisi Tahir Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kente yeni bir eğitim kurumu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

BAŞKANLIĞINI sanatçı Gülben Ergen'in yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Kilis'te yapılan anaokulu hizmete açıldı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından Ebu Lüle Mahallesi'nde yaptırılan anaokulun açılışı için tören düzenlendi. Törene; Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, MHP Milletvekili Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, öğrenciler ve velileri katıldı.

Törenin açılışında konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, 2 derslikli 'Çocuklar Gülsün Diye TPF Anaokulu'nun açılışı töreninde yaptığı konuşmada, kente yeni bir eğitim kurumu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından anaokulunun yapımı için destek veren Gülben Ergen'e teşekkür eden Vali Şahin, "Bizim Kilis'te 'Mutlu çocuk öğrenir' mottosuyla, eğitim sürecini başlattığımızda ne güzel bir tesadüftür ki Çocuklar Gülsün Diye Derneği bizim bu mottomuzla beraber çocukların mutlu olmasına katkı sundular. Bu noktada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Gülben Ergen ise 11 afet bölgesinde 11 anaokulu projesi başlattıklarını söyledi. Proje kapsamında Kilis'e de anaokulu kazandırdıkları için mutlu olduğunu dile getiren Ergen, "Bizim için Kilis'te böylesine donanımlı, eğitim materyalleriyle zenginleştirilmiş, gerçekten çocukların okul öncesi eğitimi son derece güzel bir şekilde alabilecekleri bir okulu açmış olmak çok gurur verici. 11 afet bölgesinde 11 anaokulunun Kilis açılışında bugün beni en çok duygulandıran şey, yüzüncü yılında bize verilen emanete, Cumhuriyetimize layık olabilmek ve okul öncesi eğitimle eğitimin en önemli temel adımını bugün atıyor olabilmek çok önemli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından anaokulunun açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar okulu gezdi.