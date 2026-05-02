Gülağzı 5. Hıdırellez şenliği yapıldı

Gülağzı Köy Yaşam Merkezi tarafından 4 yıldır gerçekleştirilen Gülağzı Hıdırellez Şenliği'nin beşincisi gerçekleştirildi.

Gülağzı Köy Yaşam Merkezi'nin gelenek ve kültüre sahip çıkmak ve yaşatmak üzere gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliği'nde çevre köylerden, Menteşe'de yaşayanlar ve üniversiteden akademisyenler katıldı. Rumeli Damat Halayı ile başlayan Şenlikte ateşler yakılıp üzerlerinden atlanarak geleneksel bir adet de gerçekleştirildi.

Şenlikte, Gülağzı mahallesi sakinlerinin ürettikleri ürünler stantlarda satışı yapıldı. Şenlik organizatörü Vildan Değirmenci, bu tür kültürel etkinliklerle yöreye kültürel ve ekonomik bir değer katmak istediklerini ve özellikle kadınların üretime katılmalarını teşvik ettiklerini belirrti.

Şenlikte dilek ağacına rengarenk kurdeleler bağlandı, gelen misafirlere çiçek motifli bileklik ve tokalar dağıtıldı. Şenliğin müzikli bölümümde Mehmet Salih Holep ve saz ekibi ile birlikte Nilüfer Holep ve arkadaşlarının icra ettiği türküler yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı