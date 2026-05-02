Haberler

Gülağzı 5. Hıdırellez şenliği yapıldı

Gülağzı 5. Hıdırellez şenliği yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülağzı Köy Yaşam Merkezi tarafından 4 yıldır gerçekleştirilen Gülağzı Hıdırellez Şenliği'nin beşincisi gerçekleştirildi.

Gülağzı Köy Yaşam Merkezi tarafından 4 yıldır gerçekleştirilen Gülağzı Hıdırellez Şenliği'nin beşincisi gerçekleştirildi.

Gülağzı Köy Yaşam Merkezi'nin gelenek ve kültüre sahip çıkmak ve yaşatmak üzere gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliği'nde çevre köylerden, Menteşe'de yaşayanlar ve üniversiteden akademisyenler katıldı. Rumeli Damat Halayı ile başlayan Şenlikte ateşler yakılıp üzerlerinden atlanarak geleneksel bir adet de gerçekleştirildi.

Şenlikte, Gülağzı mahallesi sakinlerinin ürettikleri ürünler stantlarda satışı yapıldı. Şenlik organizatörü Vildan Değirmenci, bu tür kültürel etkinliklerle yöreye kültürel ve ekonomik bir değer katmak istediklerini ve özellikle kadınların üretime katılmalarını teşvik ettiklerini belirrti.

Şenlikte dilek ağacına rengarenk kurdeleler bağlandı, gelen misafirlere çiçek motifli bileklik ve tokalar dağıtıldı. Şenliğin müzikli bölümümde Mehmet Salih Holep ve saz ekibi ile birlikte Nilüfer Holep ve arkadaşlarının icra ettiği türküler yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Amedspor Süper Lig'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik paylaşımı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim

Türk siyasetinde Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim
İstanbul’da kan donduran olay: Kayınvalide gelinini öldürdü

Kayınvalide gelinine kurşun yağdırdı
İstanbul’da yine bir 'Fahiş fiyat' skandalı: Haliç'te turiste 7 bin 100 TL berber faturası kesildi

Berberden turiste görülmemiş tuzak! Adisyon değil "servet" listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Amedspor'dan tarihi başarı! 4 farklı hoca ile çalışarak Süper Lig'e çıktılar

Böylesi 40 yılda bir görülür! Amedspor inanılmazı başardı

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

Aliyev'i küplere bindiren karar! Avrupa Birliği'ne nota verdi