Guatemala'da Atatürk Büstü ve Çinilerle Süslenmiş Pergola Açıldı

Guatemala'da Türkiye'nin Büyükelçiliği tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk büstü ve çinilerle süslenmiş bir pergolanın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Guatemala Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Büyükelçisi ve birçok ülkenin büyükelçisi katıldı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliğince Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Atatürk büstü ve çinilerle bezenmiş bir pergolanın açılışı yapıldı.

Atatürk büstü ve pergolanın açılışı Dışişleri Bakanlığı'nın bahçesindeki Orta Amerika Federasyonu Meydanı'nda yapıldı.

Açılışa, Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Bucaro, Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Mehmet Erkan Aytun, çok sayıda ülkenin büyükelçisi, uluslararası kuruluşların temsilcileri, bakanlık mensupları, vatandaşlar ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Aytun, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye-Guatemala diplomatik ilişkilerinin 149. yılının kutlandığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada oynadığı barışçıl role dikkati çekti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözüne vurgu yapan Aytun, açılışı yapılan sanat eserlerini Türk halkının Guatemala halkına hediyesi olarak takdim etti.

Dışişleri Bakanı Bucaro da konuşmasında, Atatürk'ün Türk ve dünya tarihi açısından müstesna bir şahsiyet olduğunu belirterek "Atatürk büstü ile Türk çinileriyle bezenmiş bir pergolanın açılışını yapmaktan mutluluk duyuyorum. Atatürk, hayatını ülkesine adamakla kalmayıp, bugün bağımsızlığını kazanmış olan Türk cumhuriyetlerine de sahip çıktı. Dünyada sorunların barış yoluyla çözülmesi gerektiğine yürekten inandı." ifadesini kullandı.

Pergolanın döşemesinin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), tarafından yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Tören, Orta Amerika Federasyonu Meydanı'nda Türk lezzetlerinin tanıtıldığı bir resepsiyonla sona erdi.