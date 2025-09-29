GoTürkiye YouTube Kanalı 5 Milyon Aboneye Ulaştı

Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, GoTürkiye YouTube kanalının 5 milyon 280 bin abone sayısına ulaştığını duyurdu. Google ile kültürel mirasın tanıtımına yönelik işbirlikleri üzerinde duruldu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "GoTürkiye YouTube kanalımız tam 5 milyon 280 bin abone sayısına ulaştı" dedi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker ve ekibini Bakanlıkta ağırladıklarını duyurdu. Ersoy, "Tanıtımda dünya markası haline gelen GoTürkiye, Google platformlarında rakip ülkelerin oldukça önünde lider konumunu sürdürüyor. GoTürkiye YouTube kanalımız tam 5 milyon 280 bin abone sayısına ulaştı. Bakanlığımızda ağırladığımız Google heyeti ile bu çalışmalarımızı nasıl ilerletebileceğimize ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Google ile ele aldığımız bir diğer önemli konu da kültürel mirasımızın ve turizm değerlerimizin küresel ölçekte tanıtılması. Bu konuda da kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdik ve yakın vadede atılabilecek ortak adımlara odaklandık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda dijitalleşmenin sunduğu imkanlarla kültür ve turizmimizi dünyaya daha güçlü şekilde tanıtmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
